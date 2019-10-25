萬聖節搞鬼裝平日也能穿　Moschino好搭配不怕浪費

▲Moschino 2020早春推出一系列鬼影系列，充滿戲劇效果。（圖／Moschino提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬聖節即將來臨，又是大人小孩變裝的好機會，若看膩了道具服，不妨參考美國鬼才設計師Jeremy Scott操刀的Moschino 2020早春系列吧！他以恐怖經典電影為靈感，推出充滿黑色幽默的鬼影系列服裝，有鬼新娘、吸血鬼，還有驚聲尖臉譜的白色蓬裙，做工與細節都是精品級規格。

▲Moschino 2020早春鬼影系列。

▲Moschino 2020早春系列的鬼新娘造型。

但浮誇的扮鬼造型秀服可能每年只能穿一次，Moschino同步推出日常也實穿的萬聖節應景款式，包括南瓜笑臉針織衫、南瓜笑臉長版造型洋裝、印有「TRICK OR CHIC」（不時尚就搗蛋）趣味標語的黑色洋裝等；配件類也相當精采，不僅有貓、南瓜與巫婆帽造型首飾增恐怖感，還發表可拆式南瓜臉外蓋的經典Logo手提包，兩用設計實用度大增。

▲Moschino南瓜笑臉針織衫（左）30,500元，南瓜笑臉長版造型洋裝35,300元。

▲Moschino 南瓜臉手提可拆式二用包（左）44,500元，南瓜、貓咪與巫婆帽造型項鍊。

而小孩的萬聖節裝扮，不再侷限迪士尼公主裝與復仇者聯盟道具服的一次性穿搭，從童裝品牌下手，能尋得萬聖節與日常都能穿的款式，英國設計師品牌Stella McCartney Kids設計的蝙蝠飛飛薄款衛衣、蜘蛛流蘇微刷毛長版上衣，只要搭配蓬裙或長褲，男、女童都能成功吸睛。

▲Stella McCartney Kids（左）蜘蛛流蘇微刷毛長版上衣2,980元，蝙蝠飛飛薄款衛衣2,880元（圖／翻攝Bungo Minimall FB）