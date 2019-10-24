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做好拉伸運動幫你擺脫肌肉腿　簡單3招再也不怕粗蘿蔔

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▲簡單3招拉伸擺脫粗蘿蔔、肌肉腿。（圖／翻攝IG、小紅書）

▲想有雙筆直修長的美腿，絕不能忽略拉伸運動。(圖／翻攝IG@heybiblee、@miyayeah)

記者張毓容／台北報導

想要有雙筆直纖細的美腿，除了少吃多運動減少贅肉外，還要多多做伸展讓線條更優美，尤其有在運動的人，更不能忽略！運動後如果沒有好好做拉伸運動，肌肉結成一塊越來越寬厚，變成肌肉腿，就算腿是細的，看起來也會顯壯，線條也不好看。以下3個簡單拉伸動作快學起來，每天不用10分鐘，就能幫你遠離蘿蔔腿、肌肉腿的糾纏。

▲簡單3招拉伸擺脫粗蘿蔔、肌肉腿。（圖／翻攝IG、小紅書）

▲有在運動的女生更要好好伸展，避免變成肌肉腿。(圖／翻攝小紅書＠張雯，以下同)

1.拉伸臀後肌和大腿後側

抬起一側腿，彎曲打橫放在另一隻腿的膝蓋上方，雙手拉住一個穩固的物體或拉桿、扶手，慢慢向下蹲，讓支撐腿的大腿和小腿成90度，就像是坐在一個隱形的椅子上翹著單腿的樣子，保持10秒鐘，換腿做，來回共做12次。

▲簡單3招拉伸擺脫粗蘿蔔、肌肉腿。（圖／翻攝IG、小紅書）

▲拉伸小腿後側肌肉可防止蘿蔔腿生成。

2.拉伸小腿後側肌肉

先找好一面牆，單腳腳跟貼地，腳尖腳掌頂住牆面，身體重心向前，盡量讓身體向牆面靠近，你會感覺到小腿後側很酸，感覺到痠痛就表示動作做對了，保持10秒鐘後就可以換腿做。這個動作可以幫助伸展、拉長小腿後側肌肉，防止產生女生最怕的蘿蔔腿、高跟鞋肌肉。

▲簡單3招拉伸擺脫粗蘿蔔、肌肉腿。（圖／翻攝IG、小紅書）

▲伸展大腿前側肌肉，避免腿部看起來有壯碩感。

3.拉伸大腿前側肌肉

在一面牆前先抬起一側小腿往後折疊，讓小腿貼緊臀部，接著讓身體向後靠在牆上，讓背部緊貼牆面，小腿夾在臀部和牆面中間，保持10秒鐘後換腿做。如果大腿前側肌肉塊狀明顯，就算腿再細，看起來都會有壯碩感，像是金剛芭比的腿，而這個動作可以拉伸大腿前側的肌肉，避免膝蓋上方肌肉結塊凸出。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 瘦腿, 肌肉腿, 伸展, 拉伸, 運動, 蘿蔔腿, 粗腿, 壯腿
fashion.net

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