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整容級鼻影修容畫法　6種鼻型適合的陰影＆打亮訣竅全揭秘

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▲6種鼻型的鼻影修容畫法。（圖／翻攝IG、小紅書）

▲不同的鼻影修容畫法，視覺上看來鼻型就不一樣。(圖／翻攝IG@ponysmakeup)

編輯／Amanda

陰影加上打亮真的是種魔法，不僅能緊緻輪廓顯小臉，掌握好技巧還能修飾鼻型，猶如整型般，立刻獲得一個「看起來」高挺的新鼻子！但就像每個人的眼型、臉型都不同，鼻子也是有許多不同鼻型，適合的鼻影修容畫法，當然也就不一樣，以下整理了蒜頭鼻、朝天鼻、歪鼻等6種鼻型各自適合的鼻影畫法，快依照自己的鼻子來練習一下。

▲6種鼻型的鼻影修容畫法。（圖／翻攝IG、小紅書）

 ▲畫鼻影時依據自己鼻型做陰影和打亮調整，修飾效果更好。(圖／翻攝小紅書@AngelaMimi，以下同)

蒜頭鼻

蒜頭鼻，也就是鼻頭較圓的人，畫鼻影修容時，建議先從鼻頭開始，將鼻頭畫成V形為目標，鼻頭陰影盡量打在中間凹陷處，可以削弱鼻頭的圓鈍感，且以倒三角形形狀打上鼻頭高光，讓鼻頭視覺上看起來更挺翹又秀氣些，最後再畫鼻樑的陰影。

▲6種鼻型的鼻影修容畫法。（圖／翻攝IG、小紅書）

長鼻子

鼻子偏長的人，要在視覺上縮短鼻子，所以鼻子上的陰影和高光不要畫一整條，能短就短，最高點盡量不要超過雙眼眼頭的連接線，鼻頭也盡量別打高光。

▲6種鼻型的鼻影修容畫法。（圖／翻攝IG、小紅書）

短鼻子

短鼻子的畫法和長鼻子相反，要在視覺上拉長鼻子長度，所以陰影和高光是
越長越好。可以讓陰影延伸到眉頭，高光也可往眉頭中間延伸，這樣在視覺上鼻子就會顯得長一些。

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▲6種鼻型的鼻影修容畫法。（圖／翻攝IG、小紅書）

扁平鼻
鼻梁不明顯又扁平的鼻子，在做鼻子的修容打亮時，最好可讓高光、陰影有層次。很推薦可在鼻頭軟骨處一道陰影，加上高光和鼻側的陰影襯托，打造歐美鼻的立體層次感，另一方面鼻頭這一道陰影會視覺上會使局部凹陷，更能顯得其他地方高挺。

▲6種鼻型的鼻影修容畫法。（圖／翻攝IG、小紅書）

朝天鼻

朝天鼻的人在做鼻影修容時，鼻頭陰影可畫朝下的倒三角，鼻頭高光更要忽略不上，這樣可降低鼻子的朝上感，而鼻樑則可分段打亮，藉此轉移視覺上對朝天鼻頭的注意力。

▲6種鼻型的鼻影修容畫法。（圖／翻攝IG、小紅書）

歪鼻子

有些人的鼻子看起來不正，是歪斜的，有天生的，也有後天受傷造成的，不論是哪種，在畫鼻影修容時，也能順便修飾。鼻子往哪邊歪，修容時就往反方向修，歪的那一側陰影要短一些，另一側陰影則長一些，比如鼻子朝左歪，左邊陰影要短，右邊陰影則要長，高光也往反方向倒，就能在修容的同時，視覺上也改善歪鼻。

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關鍵字：

彩妝, 技巧, 鼻影, 修容.打亮, 高光, 鼻型, 陰影, 整容級彩妝
fashion.net

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