小紅書推爆！秋冬必染「9款」超顯白髮色

▲9款超顯白髮色，引起網友們熱烈討論。

編輯 / Lily 圖 /翻攝自小紅書/蘇格拉迪、IG/skuukzky

女生愛美無極限，除了每天臉上塗塗抹抹保養外，妝容更是重要，如何顯氣色是挑選彩妝重點。不只如此，連髮色都要追求顯白，以下9款髮色在《小紅書》被推爆，女孩們跟著染就沒錯！

煙草棕

說到顯白，怎能漏了煙草棕色，這款髮色很時髦，而且超顯白，搭配長捲髮就很女神，可說是顯白髮色的入門款。

青木灰

這款低調髮色看起來不誇張卻很高級，棕色中隱約透出青灰色，修飾黃皮膚效果非常好，重點是這個顏色不需要漂髮，不必擔心會太傷髮質。

亞麻灰綠

這款冷色調的顯白髮色，接受度非常高，只要膚色不要太黃都很適合，即便是素顏都很襯膚色。

奶茶棕

介於金色和棕色的奶茶棕很具人氣，無論是個性或是甜美女孩都很好駕馭，都亞洲黃肌膚尤其適合。

淺金棕

和奶茶棕比起來相對高調，在陽光下顯現不一樣的光澤，高級又顯白，雖然顏色偏淺卻不會顯髮質差。

亞麻橙粉

不是偏髒的橘色，加入一些粉色調，讓髮色變得溫柔又有活力，日常髮色看起來很協調。

深紅棕

一般來說，偏紅髮色本來就顯白，加入棕色看起來更自然，這種飽和度高的顏色，能讓髮質看起來比較好。

黑茶色

乍看起來是黑色，但在陽光之下則偏向棕色調，這款深髮色超顯白，喜歡深色的女生一定要試試。

髒橘色

泫雅帶起的髒橘色流行，加了棕色的橘色調很耐看，從去年秋冬流行到現在還在燒，暗一點的橘色，低調女生也很適合。

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