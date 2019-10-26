談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

談戀愛時除了怕遇到渣男傷透心，更怕遇上恐怖情人。但有些人平時看起來很正常，根本看不出徵兆，該怎麼辦？遇到新對象時可以留意一下，他是否有以下這3種可能會變成恐怖情人的潛在特質，如果有，就儘早避開吧！

1.常說「沒有你不能活」



如果常嚷嚷著類似「沒有你就不能活」這類話語的男生，有很大的潛在可能會變成所謂的恐怖情人，有可能會自殘，也可能會演變成傷你也傷自己的玉石俱焚類型。

如果真的跟這種男生再一起了，最好可以協助對方找到別的生活重心，可幫助對方稍微轉移注意力，不會全在你身上，也能幫助減緩日後真的分開時，對方因爲無法處理痛苦情緒而自殘的問題。

2.正義感極強又固執的人



有正義感是優點，但如果正義感過強而又非常堅持己見的人就並非什麼好事了。尤其是那種認為事情非黑即白，沒有灰色地帶，一定要分出是非善惡，又只聽一面立場的類型，更要小心。

因為這類型的人如果得到過不少正面回饋，他們就會下意識裡覺得自己代表正義的一方，因而對犯錯的人沒有同情心，不論對方犯錯的原因、背景為何，只會認為「做錯事就該死」。更可怕的是，這樣「正義感極強」的人卻會雙重標準，同樣一件事他們做了就不是壞事，還會以「是為了正義而做」的說法來鞏固自己的「正當性」。

3.總是覺得自己是受害者



常覺得自己是社會或他人行為下的受害者的人，通常都很憤世嫉俗，認為發生的事都是環境、社會、別人、命運在作祟，跟自己都沒有關係，不會反過來檢視自己，只會一直抱怨他人，埋怨上天，逐漸地會累積成一種偏激的「怨念」。

當這種對外界不滿、認為不公的念頭無法減少消除，隨著時間拉長就容易會有「報復」的想法，這種想法會越來越深，甚至會變成一種遇到不順心的事的潛意識反應。這類型的人會有極大的情緒障礙，而當他遇到非常不滿的狀況時，就容易被觸發失去理智，做出心中一直想的「報復行為」，週遭人都難以勸阻

。

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