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亮･珠寶／堅持只做藝術珠寶　CINDY CHAO冒粉紅泡泡洩心境轉變

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▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲鑲嵌粉紅剛玉、鑽石與孔克珠的The Art Jewel 2019 Black Label Masterpiece XII珊瑚套鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

再見到珠寶設計師趙心綺（Cindy），一樣是穿著她標誌性的合身剪裁黑白褲裝、一樣相當健談，不同的是她的同名品牌CINDY CHAO珠寶，竟漾著明亮色彩、冒著粉紅泡泡，她笑著說：「作品與人生相呼應，人生步入中年、小孩也成年，現在是最有想法與自信的時刻，工坊技術也跟得上，一切步入軌道。」

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲趙心綺創立CINDY CHAO明年邁入15周年。

明年CINDY CHAO將迎接創立15周年，回顧早期作品多以黑白色系，Cindy將創業維艱與孤寂情緒反應在作品上，但從她回到紮根故鄉台灣發表的2019 Black Label Masterpiece大師系列No. I 極光蝴蝶，罕見的藍與紅配色，透露著她心境上的轉變。

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO The Art Jewel 2019 Black Label Masterpiece No.I 極光蝴蝶。

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲極光蝴蝶創作理念建構於外祖父謝自南手繪建築圖。

極光蝴蝶的設計靈感，源自Cindy建築師外祖父謝自南手繪建築圖，蝴蝶三層式立體架構的蝴蝶共鑲嵌2000多顆與7種不同色階的藍寶石、6000多顆鑽石，蝶身鑲台首度採用經過陽極處理的鋁金屬呈現紅色，與4顆各2克拉緬甸鴿血紅紅寶石完美結合，令人眼睛一亮的黃鑽翅脈從正面延伸至背面，象徵著Cindy家族傳承4代的藝術血脈不斷綿延。

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲品牌首次於蝶身採用鋁金屬鑲座，採陽極處理方式呈現紅色。

2019 Black Label Masterpiece IX 大馬士革玫瑰花胸針，則是Cindy難得的粉紅之作，3種顏色的鈦金屬勾勒出玫瑰綻放線條，鑲嵌粉紅剛玉、橘色剛玉與白鑽，輔以漆雕花蕊，立刻能感受到幸福的粉紅氛圍，此作品集CINDY CHAO特色於一身，包括從蠟雕開始設計、精準力學比例達到輕盈目的、注入油畫美學的漸層色寶石鑲嵌等，同時是Cindy最喜歡創作的胸針。

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲從2019 Black Label Masterpiece IX 大馬士革玫瑰花胸針的配色可見設計師Cindy的心境轉變。

Cindy表示：「胸針的創作揮灑空間很大，但像微型工程，必須精算力學與比例，有些胸針不到100公克，戴起來舒服也不會讓衣服翻了。」歐洲已好一陣子不流行胸針，但因Cindy的創作，又有一大票歐洲藏家預定。

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲The Art Jewel 2019 Black Label Masterpiece II 瑪格麗特胸針，中央蛋面祖母綠 重84.89克拉。

創作藝術珠寶即將邁入第15周年，CINDY CHAO堅持不量產，只做有原創性、最好手工的頂級珠寶，今年在Masterpiece London倫敦大師傑作展以冬葉套鍊獲頒「大會傑出獎」（Masterpiece Highlight），成為唯一被授予此獎項的珠寶品牌；問及是否曾動過打造入門珠寶的念頭？Cindy肯定地說：「市場不需要我做這一塊，目前品牌在藝術珠寶領域處於成熟時期，我想在這位置維持一段時間，未來5年到10年，都不會改變。」

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲The Art Jewel 2019 Black Label Masterpiece VII 祖母綠建築套鍊，2顆哥倫比亞祖母綠主石約199.84克拉。

關鍵字：

CINDY CHAO, 趙心綺
fashion.net

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