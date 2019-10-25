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小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思　

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香奈兒聖誕彩妝從不讓人失望，今年的精緻華麗度更有看頭。 （影／曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香奈兒2019聖誕限量彩妝系列，美到每款都想收藏，全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭‧皮卡以香奈兒女士鍾愛的獨特飾品作為創作靈感。用奢華美學貫串設計，演繹現代都會的華麗節慶氣息。

▲▼香奈兒聖誕彩妝美到處處是細節　 。（圖／品牌提供）

▲精緻華美的聖誕彩妝，每一個單品都想收藏。（圖／品牌提供）

清新瑩透的底妝搭配大膽奔放的煙燻眼妝或光澤耀眼的唇妝，明艷璀璨的享樂氣氛與雅緻迷人的極簡主義一同沉浸在愉悅的氛圍之中，傳達出具有現代風情的衝突美感，種種元素皆勾勒出露西婭‧皮卡對聖誕限量彩妝系列的美好藍圖。

▲▼香奈兒聖誕彩妝美到處處是細節　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼香奈兒聖誕彩妝美到處處是細節　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼香奈兒聖誕彩妝美到處處是細節　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲單品紙盒上都印鈕扣圖紋，並附有彩妝顏色能與內容物相應對。（圖／記者曾怡嘉攝）

她進一步分享，愛好此系列產品的女性，與香奈兒品牌精神不謀而合，其中「香奈兒超炫耀唇膏金燦珠寶盒」採用限量版包裝設計，而「香奈兒璀璨印記亮采盤」則以香奈兒古董鈕扣圖紋鐫刻裝飾，映照出豐富多彩的嚮往。

她想要傳遞出符合節慶時分的奢華概念，一種洗鍊且現代的奢華感」閃耀迷人且充滿現代特色，同時不失品牌傳統底蘊，露西婭設計的每款作品皆展示出香奈兒品牌精髓。

推薦1.香奈兒超炫耀的唇膏金燦版，1,380元。

▲▼香奈兒聖誕彩妝美到處處是細節　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼香奈兒聖誕彩妝美到處處是細節　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲滾著金邊的外殼，搭上絕美6色色選。

推薦2.香奈兒四色眼影，#342，2,340元。

▲▼香奈兒聖誕彩妝美到處處是細節　 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲低調奢華的墨綠金色調，打造迷人眼眸。

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關鍵字：

香奈兒, 聖誕彩妝, 小黑金唇膏, 細節, 鈕扣
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