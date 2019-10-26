倪妮復古西裝撞衫楊冪！「金框眼鏡PK眉上瀏海」網：她氣質完勝

▲倪妮出演《GUCCI靈感地圖》宣傳片，新造型引發熱議。（圖／微博倪妮工作室）

記者鮑璿安／台北報導

擁有大陸仙氣女神封號的倪妮，近期出演《GUCCI靈感地圖》宣傳片，來到電影《傲慢與偏見》的取景地英國查茲沃斯莊園拍攝，一身英倫風格西裝戴起復古金框眼鏡，新造型引發熱議之餘也被眼尖網友發現，撞衫一線女星楊冪。

▲倪妮穿上GUCCI秋冬西裝，戴起金框眼鏡散發復古氣息。（圖／微博楊冪、倪妮工作室）

倪妮獨有氣質被GUCCI相中出鏡最新宣傳片，為了呼應英國查茲沃斯莊園的神秘氣息，倪妮綁起乾淨的低馬尾，妝容清淡戴上了復古的金框眼鏡做搭配，換上品牌秋冬系列裸色西裝，內搭淡綠色立領內襯，頗有英國皇家奢華感，片中的她在莊園之中忘情漫步，化身一名探險家，順著靈感地圖遊走，宛如拍攝電影一般令人驚艷。

▲楊冪出鏡大陸《OK！精彩》11月新刊封面撞衫倪妮。（圖／微博楊冪、倪妮工作室）

形象照公開之後，也被眼尖網友發現撞衫一線女星楊冪，楊冪近日登上大陸《OK！精彩》11月新刊封面，同樣和倪妮選擇了復古造型的GUCCI西裝，不同的是梳起了蜂窩頭搭配眉上齊瀏海，妝容更加俐落有神，眼線上挑十分美艷，逆齡扮相耳目一新。然而撞衫難免拿來比較一番，網友則一面倒表示，「倪妮完勝」、「倪妮仙氣真的沒得比」、「風格不同，楊冪臉好看但倪妮氣質取勝。」

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