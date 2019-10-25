韓藝瑟零贅肉美背「小蝴蝶」現形　完全看不出38歲了

▲南韓女星韓藝瑟已經38歲，外表卻超凍齡。（圖／翻攝韓藝瑟IG）



記者張妤瑄／綜合報導

南韓女星韓藝瑟（한예슬）近日釋出與時尚雜誌《W Korea》到德國柏林拍攝的時尚大片，她穿上各式各樣的丹寧造型，用煙燻眼妝配空氣瀏海長直髮，很有辣韓妹氣勢。其中一張照片，她用美背給予畫面強烈衝擊，背面入鏡，但背上美麗的「小翅膀」肩胛骨，讓人看了實在羨慕！

▲韓藝瑟跟隨雜誌團隊遠赴柏林拍攝，美背入鏡「小蝴蝶」現蹤，露出零贅肉美背。（圖／翻攝W Korea）



從一般女生很難常常仔細照顧的零贅肉美背看起，就能發現韓藝瑟平常對體態與保養的注重，難怪從外貌上看來，一點也沒有38歲的感覺，完全凍齡，實在厲害。她還是枚「小腰精」，穿著黑白格紋外套配短版Crop Top上衣，露出一截蠻腰，帶點微微的腹肌線條，辣翻柏林地鐵站。

▲韓藝瑟鍛鍊有成，在地鐵站秀「小腰精」真本事。（圖／翻攝W Korea）



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韓藝瑟此次都穿丹寧品牌Levi’s的單品辣翻柏林，除了兩張露出傲人隱藏版部位的照片外，不停地曬大長腿也是基本盤，穿上包臀裙配上簡約的牛仔夾克，或是戲劇張力十足的流蘇夾克，都露出招牌大長腿，在柏林街頭辣著走～

▲韓藝瑟這組大片均穿丹寧單品搭配空氣瀏海長直髮，每張都辣翻柏林街頭。（圖／翻攝W Korea）