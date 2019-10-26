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日韓妞超愛的透明感「奶茶色眼妝」　只要超簡單6步驟GET

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最近韓妞跟日妞不約而同都愛上帶有輕透感的奶茶色眼妝，今天就帶來6步驟奶茶妝教學，簡單就可以擁有超仙氣的奶茶色眼妝！

▲奶茶色眼妝。（圖／美人圈）

奶茶色眼妝STEP 1：打底色

▲奶茶色眼妝。（圖／美人圈）

首先第一步就是眼皮打底～因為韓日妞的奶茶妝比較著重在「輕透感」，所以這次的打底跟平常不太一樣的是不使用霧面色，而是用蜜桃珠光色先在眼皮眼窩處大面積打底～

奶茶色眼妝STEP 2：眼尾眼窩暈染主色

▲奶茶色眼妝。（圖／美人圈）

接下來使用珠光咖啡色，在上眼皮的眼尾眼窩處暈染，讓咖啡色和蜜桃珠光色融合後，妝容會更有重點，眼睛也看起來比較深邃，但卻不失韓妞、日妞愛的清透感！

奶茶色眼妝STEP 3：臥蠶主色

▲奶茶色眼妝。（圖／美人圈）

皆下來拿第一步驟用過的蜜桃珠光色在臥蠶處作大面積打底～讓上下眼皮的顏色基調相同，會更有有輕透空靈感！

奶茶色眼妝STEP 4：下眼皮前1/2打亮

▲奶茶色眼妝。（圖／美人圈）

接著拿出珠光香檳金，在下眼皮前1/2處打亮，除了看起來更有神之外，也不會改變剛剛底色的輕透感～

奶茶色眼妝STEP 5：上眼皮打亮

▲奶茶色眼妝。（圖／美人圈）

最後一步就是拿出珠光金棕色在上眼皮正中央打亮，讓整體眼妝帶有秋天感，也能加深眼皮亮度！如果不喜歡太浮誇的女孩，奶茶色眼妝步驟這樣就完成嘍～

奶茶色眼妝STEP 6：亮片色打亮

▲奶茶色眼妝。（圖／美人圈）

但如果想要再明顯一點的輕透感，可以使用帶有亮片的液態眼影，塗抹在上眼皮正中央～最後再加上淡咖啡色眼線跟睫毛膏就會超有韓妞、日妞愛的空靈感了！

奶茶色眼妝 完成

▲奶茶色眼妝。（圖／美人圈）

超級美的空靈感奶茶色眼妝就完成啦！

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠殼內一點點、＠一顆豬精

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

彩妝, 眼妝, 奶茶色眼影, 眼影, 奶茶妝
fashion.net

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