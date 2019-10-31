IU藍紫、子瑜海軍藍詢問度飆高　可漂可不漂的5款「藍色系髮色」推薦

最近超級多韓星都染了海軍藍的髮色回歸，不只因為藍色系髮色是特殊色中不容易顯黑的髮色，更因為這款髮色可以自行選擇漂或不漂，想要仙氣又不想傷髮質，藍色系髮色就是首選！

＃不漂藍黑色

▲（圖／翻攝自小紅書＠ChillYxxx-、小紅書＠TYanKei）

這款髮色非常特殊！如果不喜歡太浮誇或是因為工作沒辦法染特殊色的女孩一定要試試這款！他可以選擇漂或不漂，剛開始染完在陽光下會是一個非常深的霧藍黑色，但是在髮絲中又帶一點灰感，如果在室內就完全看不出來，只會是很精緻的霧黑色！這色如果漂的話會褪色成灰色，如果選擇不漂就會是超美的棕色，完全不怕布丁頭！

＃霧感藍黑色



▲（圖／翻攝自小紅書＠小紅薯、小紅書＠TYanKei）

這一款就是所謂要漂的藍黑色！雖然要漂，但是染藍黑色不需漂非常多次，只要有好好護髮，就不用擔心頭髮爛掉～而且染完不只顯白，還有一股仙氣！如果女孩真的不想漂，也可以詢問設計師使用「褪色」的方式，比較不傷髮質，也不會布丁頭！

＃霧藍紫色



▲（圖／翻攝自IG@dlwlrma、小紅書＠hhh玉米黃了）

這款髮色就是IU這次回歸時染的髮色！這款髮色一樣可以選擇漂或不漂（上圖左IU髮色有漂，上圖右髮色無漂色），有漂的藍紫色會再更明顯一點，褪色後也會變成灰綠色～如果不漂的話在室內會是一個低調卻很仙的紫羅蘭色！

＃牛仔海軍藍



▲（圖／翻攝自fb@JYPETWICE）

這款髮色的名字超級可愛，自從子瑜在ig上曝光自己染的新髮色後，這款髮色的詢問度變得高到不行～不過女孩們一定很疑惑，總覺得看不出來子瑜的髮色是藍色？不過其實這就是這款髮色的魅力！雖然名為藍色，但是他在室內時是一個很有氣質的霧感綠黑色，在光源下則是霧面棕灰色～真的超級美！不加上這款髮色非常顯皮膚白，完全變成韓妞爭相染的髮色啊！

＃漸層人魚藍



▲（圖／翻攝自IG@ponysmakeup）

Pony大神的粉絲應該知道，Pony的髮色千變萬化，而且不管怎麼變都超美！這款髮色是一款漸層髮色，以人魚藍色為肌底，越往髮尾顏色越深～雖然這一色非常浮誇，但是染起來卻是意外的好看，尤其是褪色後！很多女孩不想漂就是因為怕褪色後的髮色很醜，但是這款髮色褪色後會變成一金灰色的漸層～即使褪色也超級特別啊～

文／美人圈

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