肉肉女孩顯瘦穿搭4技巧絕對受用！利用裙裝避開誤區，告別梨形身材

總覺得穿搭衣服很難、不知道怎麼穿出質感？這回請益造型師，幫大家歸納4點藏肉顯瘦、穿出細節的穿搭技巧，不只棉花糖女孩，任何女生其實也都適用唷～趕緊把筆記本拿出來，把TIPS牢牢記住吧！

顯瘦穿搭TIPS1：「V領」勝過平領

肉肉身材想穿得巧、穿得妙，讓我們從細節開始著墨～好比說領口選擇，V領可以有效延伸頸部曲線，同時弱化肩與背的視覺厚度，看起來也比其他領口形狀更年輕有活力。

顯瘦穿搭TIPS2：開衩裙擺更顯瘦

我們同樣用窄裙來做比較，會發現右邊的開叉裙因為隱隱約約露出了一截小腿，既能拉長身材比例、不顯胖，還有點小性感～整體上，也讓下半身更顯輕盈，是非常有技巧的一個穿搭重點！

顯瘦穿搭TIPS3：腰線找出來

我們容易反射性覺得身材曲線不理想，所以想用寬鬆的上衣、洋裝來遮蓋曲線，但這樣其實會造成反效果，讓圓身看起來更厚片，甚至有些虎背熊腰。

因此，對於棉花糖女孩來說，「找出腰線」絕對是最關鍵的穿衣技巧了！日本小姐姐吉野なお也分享，襯衫自然垂放（左）和塞入裙子收出腰線（右）兩種穿法比較，很明顯地後者「塞衣服找腰線」的穿法，讓身材被修飾更凹凸有致、更好看唷！

在 Instagram 查看這則貼文 吉野なお(Nao Yoshino)（@naopappa）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 4 日 上午 7:15 張貼

顯瘦穿搭TIPS4：裙長選對高又瘦

最後，裙長也要考量進去！肉肉身材的腿部比例並不是那麼理想，除了可以選擇寬褲、傘裙來藏肉，裙長也要記得避開落在最胖的小腿肚上，只要露出最纖細的「腳踝」即可，這樣會讓人自然產生「我們腿圍和腳踝有著差不多粗度」的錯覺～

看完超實用的四個穿搭技巧，趕快筆記起來吧！掌握技巧怎麼穿都藏肉顯瘦，買衣服更是不踩雷！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@pochami1219、@uista_noannu

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