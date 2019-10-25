情侶旅行超考驗　想當個好旅伴，4點一定要做到！　

編輯／魚仙 圖／翻攝PEXELS

很多人說「旅行能看得出適不適合」，一起旅行有太多事情需要立即共同決定，從前期的決定地點、時間、住宿、機票、預算等（這還只是前菜而已，真正的主餐是到達當地後的每分每秒），到出發後的每天幾點出發、誰負責找路、每餐吃什麼、逛什麼店、幾點睡覺等，都是一道又一道的難題。

有兩個人就會有兩個人的想法與意見，難免會有相左的時候，難怪很多人旅行途中吵翻天，旅程結束後，戀情也跟著一起結束了。同樣情況不只發生在情侶之間，幾個朋友一起出遊時也是，有些人想逛街，有些人想看風景，若是事前沒講好，到當地又跟自己想像中不同，心中自然湧上不滿。

旅行比起任何時刻，都要更長時間與旅伴相處。試想日常時，你們彼此都有工作，即使同居試婚，也不可能24小時黏緊緊，但旅行卻是另一種情況，你們會24小時、吃住在一起，還會連續好幾天，要是所有情況你們的想法都百分百一模一樣，那也只能說你們真的是天生一對了（當然，這不太可能）！

要避免玩得不盡興，以下幾點一定要做到。

＃行前會

1.一起規劃行程：哪邊是一定要去、一定要吃的。有所堅持，有所讓步。有一定要時刻待在一起嗎？或是哪幾天、哪幾個時段，各自分開行動。

2.誰負責規劃路線、負責找路，討論好後另一個人到了當地別只出張嘴，激怒辛苦找路的人。

3.決定好旅遊的方向，是深度踩點、體驗風俗民情，還是美食之旅、逛街之旅、秘境拍照之旅等等。

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＃出發後

1.意見相左時，理性冷靜溝通，也能採取這次我讓一步，下次你讓一步的輪流做法。

如果已經做得滴水不漏，但依舊吵翻天，除了是不適合的旅伴之外，也許也不是人生旅途上的「好旅伴」吧！