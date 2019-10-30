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五五身有救了！4動作在家簡單做　每天10分鐘打造大長腿黃金比例

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腰臀線是影響身材比例的一大關鍵，現在教大家4個動作，不只可以提臀、提升身材比例，更能拉長腿部線條，讓你的肚臍以下都是腿！

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

STEP 1：深蹲

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

相信女孩們對於這個動作應該不陌生，深蹲不僅可以提臀、練出蜜桃臀，還能幫助燃燒脂肪～這個動作看起來雖然很簡單，但是有幾點需要注意！在蹲的時候要注意腹部收緊，並且背部挺直，膝蓋不可超過腳尖，且頭部與腰椎需呈一直線，這樣才能做出最標準的深蹲！

STEP 2：箭步蹲

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

這一步動作也非常簡單，一開始呈站姿，接著選擇一腳往前跨步，在蹲的時候腹部一樣需要收緊，上半身挺直、膝蓋也不超過腳尖，且兩腳皆成90度彎曲，蹲下時跪著的膝蓋不碰觸地板～這一組動作每天一側做20次！這樣不只可以拉長腿部線條，更能練到腿後方肌肉！

STEP 3：放鬆、拉伸大腿線條、練背肌

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

如上圖左，身體呈跪姿，以一手壓腳背，並以手拉伸腿部，這樣可以放鬆腿部～讓運動更有效！接著四肢緊貼地面，如果想要加強運動強度，可以放啞鈴或是將寶特瓶裝滿水，夾在膝蓋後方，藉可以開始抬腿～這組動作不只可以幫助提臀、瘦大腿，更能練到背肌！這一組做10次，左右腿各做7组～

STEP 4：練側腰、背肌

▲瘦腿運動。（圖／美人圈）

身體呈側身躺下，踢腿的同時靠側腰力量，讓手肘碰觸腿部，注意放在地上伸直的手不要用力，保持身體可以被支撐即可～這一步除了幫助瘦腿之外，更可以幫助減側腰贅肉、練背肌！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@yeji22、小紅書＠西瓜AINI、＠Niki君、stylesatlife.com、the-bodybuilding-blog.com、nourishmovelove.com、shape.com

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

運動, 瘦身, 瘦腿, 提臀
fashion.net

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