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職場要小心的3種老闆　「渣男型」超愛畫大餅，千萬別一再上當

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▲▼上班族。（圖／翻攝PEXELS）

文／崴爺　圖／翻攝PEXELS、PAKUTASO、三采提供

當你有幸身處在一個良好的工作環境，老闆、主管、同事，每個人兄友弟恭、溫良恭儉，那是三生有幸。但十之八九的職場啊，並沒有那麼的美好， 反而比較像是收容牛鬼蛇神的修鍊場。

你一邊要為五斗米賣命、替未來打拚，還要應付職場惡人……人生怎麼那麼難？

你要理解，不是每個人都和你一樣宅心仁厚，每個人都有自己的遊戲規則，所以見招拆招，不要只用一個招式打江湖；除非你拿到「發言權」， 或是自己創業當老闆，否則，寄人籬下，還是要「長眼」。

崴爺整理一些職場惡人的樣貌，讓你參考，這些都是血淚的經驗之談，希望對你有點幫助。

・渣男型：不給你承諾，卻始終給你希望

▲▼上班族。（圖／翻攝PAKUTTASO）

崴爺的好朋友黃益中出了新書《我的不正經人生觀》，書裡有段神級金句：「渣男，就是從來不會給你承諾，但又會給你希望。」當我看到這句話點頭如搗蒜。我心想，將這句話換作「慣老闆／主管，就是從來不會給你承諾，但又會給你希望。」也完全成立。

如果你在職場上遇到只會畫大餅，卻拿不出「餅」的主管或老闆，一定要特別警覺。尤其是常將「共體時艱」掛在口中，卻不知道要「艱到何時」 的老闆；或把你升職加薪當紅蘿蔔釣你，但等了一年還沒動靜的主管。

他若真愛你，就要用行動來證明。職場上的這款惡人，就像情感裡的渣男， 只出一張嘴卻沒有作為，耽誤了你的職場青春。

可能是他沒能力，也可能是他壓根不想給。簡單兩個字，就是「賴皮」！

遇到渣男型的主管或老闆，第一次可以給他機會，但如果是累犯，請不要心軟地離開。要相信，下一個人一定會更好。你的職場人生，可別毀在這種人的手上。

・笑面虎型：笑裡藏刀不言義，下馬看花施暗計

▲▼上班族。（圖／翻攝PAKUTTASO）

這種人，是我心中的痛，在每個不同的職場都遇過幾隻「笑面虎」。

我是個容易掏心掏肺的傻B，不知道是怎樣的「賤人體質」，人家對我三分好，我非要還以十分。這樣的個性在生活中很容易結交好友，但在職場上卻超容易「踩雷」。

你知道嗎？有的人個性像香蕉，皮是黃的、扒開也是黃的；但有的人卻像檳榔，你以為他是綠的、剖開是白的、咬一咬就變成紅色，讓人猜不透。

笑面虎型的同事都有兩張臉，在你面前是一張無害的臉，讓你放心卸下防備，把所有祕密都告訴他。對老闆的不滿、不爽哪個主管、暗戀哪個同事……你以為是閨密間的「悄悄話」，卻被他暗自當成對付你的「籌碼」。

你給他一塊玉，他還你一塊磚，而且是拿這塊磚敲你的腦門……只要哪天，你們之間出現利害關係，這些對話紀錄、手機截圖，全被掀出檯面。

以前的我，曾經信任過這種笑面虎，後來他竟然因為不爽我升職，把我們兩人私底下的對話紀錄，截取給主管，平白替我招了一個仇家……

這種人有個特徵，你很難看透他的真實內心，因為他不會真的和你交心！ 在互動的過程中，你會發現大多是你在說，他附和；他不會說出真實的心意，因為他不想留下任何蛛絲馬跡。

所以當你遇到這種看起來和善，實際上摸不透心思的人，還是乖乖地閉上 你的嘴、小心你對話紀錄上的遣辭用句。保持距離、相敬如賓，就是最好的方法。

切記，職場上的閒話，別和同事說，要說就和你的好友說吧！

・戲精型：被職場耽誤的影帝、影后

▲▼上班族。（圖／翻攝PAKUTTASO）

我的公司在一棟十五層樓的辦公大樓，每天我最期待的休閒活動就是「搭電梯」，在電梯裡，總能聽到辦公大樓各宮各殿嬪妃的精采對話。

「某某某和老闆講話時候，笑得花枝亂顫的，像花癡一樣，想嚇死人啊！」

「對啊，都一把年紀了，還以為是少女喔，我看了都反胃了……」

「那個誰誰誰，她今天穿的套裝也太俗了吧，這樣還敢出門。」

「對啊，那個配色、那個款式讓我想到我阿嬤，哈哈哈……」

說話時，還不忘配上宮鬥劇裡的語調、眼神和姿態，完全無視旁邊閒雜人 等存在，沉浸在自己的「Drama 世界」，完全就是被職場耽誤的影后啊。

我發現，這些職場戲精都有相似的特質，他們胸無大志、日子平淡，常常把雞毛蒜皮的小事，當成本日頭條來演。我想，這應該是他們生活樂趣的來源吧。

碰上這樣影后級的惡人，你要用淡定、淡然、冷淡以對，讓他覺得你很無趣；千萬不要跳下和他鬥、陪他演。一旦變成他的假想敵，讓他犯上戲癮了，你就很難脫身。要演，讓他們去找別人演，你乖乖。

職場惡人，只是小奸小惡的混蛋，算不上十惡不赦的壞人；在現實生活裡，他們可能是個孝子、好老公、好媽媽，但在職場上，卻扮演了另一個角色。

小孩子的世界，才會去爭誰對誰錯；「職場」是成人的世界，只會用利弊得失作衡量。

我們在職場求的是生存，努力找到自己的舞台，千萬不要把自己消耗在惡人身上。

玻璃心真的無濟於事，學會見招拆招才是存活之道。一輩子可能要在職場滾個三、四十年，你不去當壞人，至少別被惡人傷到筋骨。

職場辛酸人人有，既然職場給了你一顆酸檸檬，你要想辦法把它榨成一杯檸檬汁，還要把它做成一客檸檬派。在酸澀中活出甜味，這才厲害。

【書籍推薦】

▲▼ 。（圖／三采提供）

★書名：＃你下班了沒？不是你不夠努力，是你少了點狠勁

★作者：崴爺

★出版社：三采

★出版日期：2019年8月30日

★建議售價：新台幣340元

關鍵字：

三采, 三采書摘, 工作, 職場, 崴爺, 你下班了沒, 老闆, 慣老闆
fashion.net

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