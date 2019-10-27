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今年秋冬髮色就跟著眾女神染！Lisa點名率超高、李聖經蜜茶棕溫柔好駕馭

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秋冬想換髮色沒想法，跟著女星挑選從來不出錯！這回幫大家特搜女星髮色圖鑑，不論是想要顯白又顯嫩的棕髮色、蜜糖茶色，還是回頭率超高的亞麻棕，這篇通通有、收藏起來就對了！

▲秋冬髮色圖鑑。（圖／美人圈）

秋冬髮色1：橄欖亞麻棕髮色

＃BLACKPINK Lisa

LISA的這款橄欖亞麻棕，絕對是今年秋冬最流行時髦的髮色！褐色中帶點橄欖綠色，再加上神秘又有些霧面的髮絲質感，極顯白、非常好看～

▲秋冬髮色圖鑑。（圖／美人圈）

最棒的是，如果原生髮色很淺或想找褪色不變成俗氣金的髮色，都很適合Lisa的這款髮色唷！

▲秋冬髮色圖鑑。（圖／美人圈）

秋冬髮色2：蜜糖茶髮色

＃李聖經、Jessica

甜度滿分的蜜糖茶髮色，是近幾年國內外討論度爆棚的髮色！從棕髮色作延伸，帶有更多楓糖橙色與透明感，給人一種髮質很好、軟萌可愛的氛圍。

▲秋冬髮色圖鑑。（圖／美人圈）

陽光下晶瑩剔透的蜜糖茶髮色，可以說是最適合我們東方女生選色，不挑膚色都能駕馭、很顯白。

▲秋冬髮色圖鑑。（圖／美人圈）

秋冬髮色3：髒橘髮色

＃石原聰美、曾之喬

延續今年Pantone「活珊瑚橘」的熱度，秋冬讓我們把明度降低，一樣也是流行髮色！石原聰美就以層次的鎖骨髮，搭配上微漸變的髒橘色，減齡又溫柔。

▲秋冬髮色圖鑑。（圖／美人圈）

曾之喬的棕髮色中，多調和了一些淺橙色，像是夕陽光輝染在頭髮上，空靈中帶有透明感，走在路上會讓人忍不住回頭多看兩眼！

▲秋冬髮色圖鑑。（圖／美人圈）

秋冬髮色4：奶茶髮色

＃BLACKPINK Rosé

偏淺金的奶茶色，唯美到不行！Rosé的奶茶髮色中帶著玫瑰色調，好似精靈在人間，顯白又氣質。此外，不用擔心奶茶髪色會有稻草感，其實只要將髮色的光澤、質感做出來，就會仙氣十足、超有魅力～

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

秋冬髮色5：莓紅髮色

＃秀智

最後，優雅又知性的莓紅髮色，裡頭帶有著薰衣草紫色調。像是秀智就以透明霧感的莓紅髮色，搭配上隨性的波紋捲髮和金飾點綴，給人一種充滿質感、很有品味的氛圍。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@heybiblee、@jessica.syj、@satomisquad、@chiaochiaotzeng、@roses_are_rosie、@skuukzky

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 染髮, 髮色, 秋冬, 韓女星
fashion.net

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