超模吉吉哈蒂德親自操刀設計！「玫瑰粉增高鞋」台灣開賣3000元有找

▲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）親自操刀的聯名單品台灣正式開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）人氣勢不可擋，身兼Reebok代言人的她，這回推出Reebok × Gigi Hadid聯名系列，從操刀設計到拍攝形象照都由吉吉哈蒂德親自上陣，而鞋款靈感更來自她的童年回憶，現在台灣也能買到。

▲Reebok × Gigi Hadid聯名系列已是第二度聯名，包含可變化式背心、運動服及全新DMX、AZTREK鞋款。（圖／品牌提供）

此次Reebok × Gigi Hadid聯名系列，已是雙方二度聯名，系列包含可變化式背心、運動風格服飾及全新DMX鞋款、AZTREK鞋款，由人氣超模吉吉哈蒂德親自操刀設計，靈感就來自於她的童年回憶，她表示，「從事戶外運動、接觸大自然，帶給我好多靈感來源。」

▲（依序）吉吉哈蒂德演繹DMX 鞋款NT$3,250； AZTREK鞋款兩色NT$2,850。（圖／品牌提供）

DMX 鞋款採用獨特的拉鍊造型，一拉可穿賦予日常更加輕便的穿著方式，AZTREK的鞋型設計，增高鞋底連嬌小女孩也能輕鬆上腳，從外觀上看來不僅能保有戶外運動機能，同時兼具超模的時尚美感，以象徵沙漠的卡其色和天藍色作為系列主要配色，搭配搭配純潔的白色和黑色，迎合日常多種搭配。

▲聯名標誌注入單品，（依序）GIGI x VEST外套NT$2,880；GIGI x CREW上衣NT$1,880。（圖／品牌提供）

在運動裝方面都融入了Reebok × Gigi Hadid的聯名標誌，簡約造型的G就呈現了吉吉哈蒂德的可愛氣息，更具收藏價值。同時吉吉哈蒂德的形象照也連帶釋出，在畫面中穿上DMX鞋款搭配GIGI x VEST外套，單腳攀附在岩壁上，展現運動活力，超模等級的大長腿也一覽無遺，在吉吉哈蒂德加持之下勢必成為發燒單品，目前REEBOK × Gigi Hadid聯名系列已在台灣發售，想入手超模同款別錯過了。

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