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影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

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▲品味師需要用剪刀尖，仔細調整出6色彩虹的層次，非常考驗功夫。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Jo Malone London日前宣布10月特別推出彩虹緞帶限定包裝，慶祝台灣同性婚姻成為亞洲第一，期待透過香氛凝聚每一道彩虹，乘載每一份平等的愛。沒想到這個彩虹緞帶卻傳出成為員工的惡夢，因為一次要綁6條緞帶難度很高，又要繫得漂亮，要花的時間約莫是一般包裝時間的3倍之多。

▲▼Jo Malone「彩虹絲帶」超考驗員工 。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

▲▼ Jo Malone「彩虹絲帶」超考驗員工 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲彩虹緞帶的難度在於一次要綁上6條，且得挑出6色的層次感。（圖／品牌提供）

品牌公關透露，彩虹緞帶的想法其實是源自英國總公司IG上的概念，而這次趁著台灣同志婚姻合法化，便向總公司提出想在台灣使用這個包裝，使台灣成為全球第一使用彩虹緞帶的國家。

▲▼ Jo Malone「彩虹絲帶」超考驗員工 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲漂亮的禮物盒是Jo Malone的招牌。（圖／翻攝自官方IG）

台灣Jo Malone London教育訓練人員表示，綁一般的緞帶禮盒超不多耗時1分鐘，而這次的彩虹限定包裝約莫耗時2-3分鐘左右。由於品牌非常注重包裝的精緻度，也希望店內的品味師能為顧客細心仔細包裝，給予消費者美好的購物體驗。品味師更分享，雖然綁彩虹緞帶有難度，但是綁完真是滿滿的成就感。

▲▼ Jo Malone「彩虹絲帶」超考驗員工 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Jo Malone London的每次包裝或設計都很有新意。（圖／品牌提供）

其實除了這次的彩虹緞帶讓員工大吐苦水之外，先前Jo Malone香氛園遊會現場消費滿8,000元贈送透明香氛流蘇化妝包，上面的流蘇也是品味師一條一條綁上去，也是非常耗時又耗力。品牌強調，只要顧客拿在手上是開心的，一定會以最大的努力為大家完成精緻美好的包裝體驗。

關鍵字：

JO MALONE, 挺同, 彩虹絲帶, 限定包裝
fashion.net

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