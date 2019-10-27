現實殘酷！35歲以後無法輕易「開除老闆」　中年轉職，靠WORD搞不定　

文／崴爺 圖／翻攝PEXELS、PAKUTASO、三采提供

我在三十二歲，爬到了公司企劃部主管的位置。那是我第一次需要面對來應徵、面試的新人。

崴爺將條件和能力需求提給公司人資。很快地，就刊上人力銀行網站∼ 「企劃專員：兩年以上，媒體或廣告業相關經驗者。」

職缺刊出隔天，我的信箱塞滿了應徵者的E-mail。兩個「企劃專員」的職缺，不到一星期就收到兩百多封的主動投遞履歷。

兩百封！根本不可能每一個都找來聊。於是我先做了第一步篩選。把資格不符的履歷刪除後，打算挑出十名應徵者來面試。這時候，崴爺遇到了一個問題。

兩百封履歷中，大約有「兩成」的經歷和能力是十分符合職缺的，要從這四十份履歷，挑出十位面試，真的好困難。我該用什麼作為取捨的「標準」？星座、長相、學歷、身高、體重？總得有個依據才行。

好幾位應徵者的經歷，看來很完美，但他們的年紀比我大上三至五歲，甚至十歲。如果用了他們，我罩得住這些前輩嗎？他們肯讓我帶領嗎？

他們之前的職稱和薪資，都不錯，甚至已是副理、經理的職位，為什麼肯屈就企劃專員的位置呢？這些應徵者以前的公司，在媒體業界都頗有盛名，為什麼要跳槽呢？

我的心中，不斷地冒出疑問。

最後，我請來面試的，全都是年紀比我小的應徵者。

崴爺知道，上面說的故事很殘忍也很現實，但我想這是很多老闆、企業主管在收到履歷時的反應。

三十五歲之後，你已經不再是等待琢磨、等人發掘的「原石」；而是該讓人清清楚楚地看到你的「價值」。

如果你已被磨成「金子」，人家自然看得到，也會張開雙手歡迎。但如果你不是「金子」，千萬不要誤會自己是塊「金子」啊。

還以為，自己有本錢和年輕時一樣，不喜歡、不順眼就跳槽。這時上有高堂、下有妻小，容不得你耍任性，隨便開除老闆。

三十五歲後，是職場「因果報應」的開始。

中年之後能順利轉職、還不必低就的人，半數以上，靠的不是人力銀行上的「履歷表」，而是靠業內的「口碑和人脈」。

偶爾，會有以前的同事或朋友，希望崴爺幫忙介紹工作。如果他平時就是個努力、上進、有才的人，我一定積極地推薦。但若共事時，他就是個廢柴，我只會敷衍一番，根本不敢把他推薦到朋友的公司，害了自己朋友。

崴爺和我合夥人曾經聊過，以我們現在坐四奔五的年紀，要回職場找工作，談何容易。好的公司與職缺早有人占了。往下屈就，我們自知是放不下身段的；所以，一定要好好地把公司做好才行啊。

三十五歲之後的履歷表，不是幾張WORD 文件就能搞定的。

中年之後，享受的是年輕種下的「福分」，抑或是承受以前造的「業障」，端看你是否廣結善緣，有口皆碑。這是三十五歲之前，你在職場上重要的功課。

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★書名：＃你下班了沒？不是你不夠努力，是你少了點狠勁

★作者：崴爺

★出版社：三采

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