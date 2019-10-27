fb ig video ETtoday search mobile

現實殘酷！35歲以後無法輕易「開除老闆」　中年轉職，靠WORD搞不定　

> >

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PEXELS）

文／崴爺　圖／翻攝PEXELS、PAKUTASO、三采提供

我在三十二歲，爬到了公司企劃部主管的位置。那是我第一次需要面對來應徵、面試的新人。

崴爺將條件和能力需求提給公司人資。很快地，就刊上人力銀行網站∼ 「企劃專員：兩年以上，媒體或廣告業相關經驗者。」

職缺刊出隔天，我的信箱塞滿了應徵者的E-mail。兩個「企劃專員」的職缺，不到一星期就收到兩百多封的主動投遞履歷。

兩百封！根本不可能每一個都找來聊。於是我先做了第一步篩選。把資格不符的履歷刪除後，打算挑出十名應徵者來面試。這時候，崴爺遇到了一個問題。

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

兩百封履歷中，大約有「兩成」的經歷和能力是十分符合職缺的，要從這四十份履歷，挑出十位面試，真的好困難。我該用什麼作為取捨的「標準」？星座、長相、學歷、身高、體重？總得有個依據才行。

好幾位應徵者的經歷，看來很完美，但他們的年紀比我大上三至五歲，甚至十歲。如果用了他們，我罩得住這些前輩嗎？他們肯讓我帶領嗎？

他們之前的職稱和薪資，都不錯，甚至已是副理、經理的職位，為什麼肯屈就企劃專員的位置呢？這些應徵者以前的公司，在媒體業界都頗有盛名，為什麼要跳槽呢？

我的心中，不斷地冒出疑問。

最後，我請來面試的，全都是年紀比我小的應徵者。

崴爺知道，上面說的故事很殘忍也很現實，但我想這是很多老闆、企業主管在收到履歷時的反應。

三十五歲之後，你已經不再是等待琢磨、等人發掘的「原石」；而是該讓人清清楚楚地看到你的「價值」。

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

如果你已被磨成「金子」，人家自然看得到，也會張開雙手歡迎。但如果你不是「金子」，千萬不要誤會自己是塊「金子」啊。

還以為，自己有本錢和年輕時一樣，不喜歡、不順眼就跳槽。這時上有高堂、下有妻小，容不得你耍任性，隨便開除老闆。

三十五歲後，是職場「因果報應」的開始。

中年之後能順利轉職、還不必低就的人，半數以上，靠的不是人力銀行上的「履歷表」，而是靠業內的「口碑和人脈」。

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

偶爾，會有以前的同事或朋友，希望崴爺幫忙介紹工作。如果他平時就是個努力、上進、有才的人，我一定積極地推薦。但若共事時，他就是個廢柴，我只會敷衍一番，根本不敢把他推薦到朋友的公司，害了自己朋友。

崴爺和我合夥人曾經聊過，以我們現在坐四奔五的年紀，要回職場找工作，談何容易。好的公司與職缺早有人占了。往下屈就，我們自知是放不下身段的；所以，一定要好好地把公司做好才行啊。

三十五歲之後的履歷表，不是幾張WORD 文件就能搞定的。

中年之後，享受的是年輕種下的「福分」，抑或是承受以前造的「業障」，端看你是否廣結善緣，有口皆碑。這是三十五歲之前，你在職場上重要的功課。

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

【書籍推薦】

▲▼ 。（圖／三采提供）

★書名：＃你下班了沒？不是你不夠努力，是你少了點狠勁

★作者：崴爺

★出版社：三采

★出版日期：2019年8月30日

★建議售價：新台幣340元

關鍵字：

三采, 三采書摘, 工作, 職場, 崴爺, 你下班了沒, 轉職, 履歷, 求職網, 求職
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

ET Fashion

推薦閱讀

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜

巴黎直擊／agnès b.為國民單品「開襟衫」辦展　抬頭看見超可愛巨無霸外套

巴黎直擊／agnès b.為國民單品「開襟衫」辦展　抬頭看見超可愛巨無霸外套

金鐘・妝髮／71歲張小燕是「時尚阿嬤」　大膽染「阿凡達藍色」超有戲

金鐘・妝髮／71歲張小燕是「時尚阿嬤」　大膽染「阿凡達藍色」超有戲

巴黎直擊／曾馨瑩跨海挺王陳彩霞　爆料人生第一顆鑽石是因「走夏姿秀」而得到 巴黎直擊／香奈兒打造浪漫天際線　Jennie露蠻腰耍辣、小松菜奈甜賞風景 金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器　三度入圍敲鐘野心旺　 巴黎直擊／李榮浩快看！楊丞琳賞LV購物清單都列好　點名最想買「文青感皮托特」　 巴黎直擊／agnès b.模特兒抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都能有法國文藝味 金鐘・紅毯／謝盈萱VERSACE帥西裝微露溝　「撞衫自己」好環保 談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面