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Dappei／「馬汀鞋」該拿出來了！3款下身單品搭配，不費力也能穿出長腿感

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

天氣逐漸轉涼，百搭又時尚的馬汀鞋陸續出現在街頭，由於它的流行程度沒有因為時間流逝而消退，因此可以說是人腳一雙，而馬汀鞋的百搭也的確讓它相當值得入手。現在就讓搭編帶你看看，如何用馬汀鞋搭配 3 種下身單品創造出百變的風格！

＃馬汀鞋Ｘ長褲——個性街頭風

許多人喜歡穿著落地褲是因為顯腿長，但若是穿著高筒馬汀鞋再搭配落地寬褲便顯得累贅，因此，為了避免得不償失的情況，穿著寬褲時最好將褲管摺起，將高筒部分露出，或稍微露出肌膚，修飾線條的同時也擁有好比例！

▲馬汀鞋穿搭。（圖／dappei）

馬汀鞋最簡單的搭配單品就是窄款褲、黑褲，搶眼又窄管的靴型搭配貼腿的長褲，有纖細、修長的視覺感受，尤其是黑Ｘ黑的搭配技巧更是將腿部線條拉長，營造出一雙大長腿的效果。

▲馬汀鞋穿搭。（圖／dappei）

皮褲是一款時尚卻很難駕馭的單品，若非身為高段班還真的無法 hold 住皮褲的氣勢。由於皮褲的材質十分特殊、亮眼，和其他鞋款搭配起來總是不對勁，而馬汀鞋和它卻如同天作之合一般，相當適合，因此不妨大膽地穿上馬汀鞋Ｘ皮褲，創造時尚又有型的風格！

▲馬汀鞋穿搭。（圖／dappei）

＃馬汀鞋Ｘ長裙——優雅率性風

女人味十足的長裙、洋裝給人一種氣質的視覺感受，這樣的風格再搭配帥氣的馬汀鞋可以中和其優雅，增添休閒、率性的氛圍。而搭配窄身、貼身長裙更在知性中帶點個性的氣息！

▲馬汀鞋穿搭。（圖／dappei）

▲馬汀鞋穿搭。（圖／dappei）

＃馬汀鞋Ｘ短裙——俏皮辣妹風

俏皮的短裙搭配俐落的馬汀鞋完全呈現出少女的活潑氣息，而馬汀鞋的厚重感也能修飾穿著短裙時「頭重腳輕」的比例，再搭配寬鬆的上身或外套便能創造「上寬下窄」的視覺感受，整體看來相當修長。

▲馬汀鞋穿搭。（圖／dappei）

▲馬汀鞋穿搭。（圖／dappei）

Dappei 結語：

許多人擔心穿高筒馬汀鞋會顯得腿短，但其實只要搭配適宜也可以很修身！而且只要一雙鞋就能打造多種不同的風格，還沒入手的你趕緊購入吧！

文字編輯：Savana

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 馬汀鞋, 高筒
fashion.net

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