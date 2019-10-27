fb ig video ETtoday search mobile

8個讓咖哩變更好吃的「隱藏版」秘訣　你可以試試加入黑咖啡粉

> >

咖哩是廚藝初學者最好入門的料理，同時也是忙碌雙薪家庭的晚餐好幫手，只需要簡單準備幾種材料：馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥、肉類，稍微煎炒過後，加入蓋過食材的水煮沸，再拌入咖哩醬拌煮，一鍋料好味美的咖哩即可澎湃上桌！

然而，想要做出稍稍不同口味的特色咖哩，你只需要這幾項秘密武器，斟酌加入後，會發現因為「它們」，咖哩的風味被提升至另一個層次，旁人吃了，也一定大讚你的廚藝技術躍進至另一個水準階層。

1. 巧克力

▲咖哩 。（圖／女子學提供）

▲巧克力的苦甜能夠綜合辛辣感，豐富味覺的層次感

份量：約 2-3 條巧克力棒

什麼時候放：咖哩完成後，放入已事先融化的巧克力

在挑選咖哩塊時，許多人會習慣挑選口味較不單調的「微辣」口味，但有時候部分家中成員不吃辣，容易造成烹調時的兩難，這時候可以適時地加入「巧克力」，利用其甜味綜合辛辣的味覺，也可以提升整體的層次。另外，使用香甜的牛奶巧克力和 % 數較高黑巧克力，所呈現的風味也會不太一樣，可以都試試看哪個比較符合自己口味！

2. 即溶黑咖啡粉

▲咖哩 。（圖／女子學提供）

▲不喜歡肉味太重的話，試試加入咖啡粉來解膩

份量：2-3茶匙

什麼時候放：咖哩完成後，加入使其融化

巧克力是很多人都聽過的妙招，但加黑咖啡粉，編輯倒是第一次聽說！極溶咖啡粉的取得非常容易，只需要加 1-2 匙，便能夠馬上感覺到風味上的不同。添入咖啡粉的咖哩，不僅能夠增添香味和苦味，還可以使得咖哩中較膩口的「肉味」消失。

編輯悄悄話：建議加入至多 3 匙，否則苦味太突出會掩蓋咖哩本身的香氣喔！

3. 糖／蜂蜜

▲咖哩 。（圖／女子學提供）

▲一點點的蜂蜜和糖，能夠讓咖哩嚐起來更順口溫潤

份量：3-4大湯匙

什麼時候放：咖哩完成後，加入使其融化

第三個「糖」想必是很多主婦在作菜時都會添加的法寶吧！加入一點點甜味，反而能夠讓料理不死鹹，增添風味。尤其是咖哩本身帶有的辛辣感，糖能夠使其口感便得圓潤豐富，有些人也會使用蜂蜜達到相同的效果，更多了一分滑順香醇。

4. 紅葡萄酒

▲咖哩 。（圖／女子學提供）

▲紅酒的苦味和澀味剛好可以互補咖哩所沒有的部分，因此兩者加在一起相當合拍

份量：烹飪原料時要添加的水總量的 30-40％

什麼時候放：烹飪食材時，與水調合後一起加入

沒錯，妳沒看錯，第四個小秘訣就是加入「紅葡萄酒」！雖然聽起來有點難想像，不過實際烹煮後會發現，葡萄的酸度和澀味能夠恰好地在咖哩中所扮演著重要角色。不過要注意的是加入的時機，不若上述三樣是和咖哩醬同時拌入，紅酒是要在加水時，以比例約為 6：4〈水：紅酒〉調配。一開始加入時會使得鍋內呈現紫紅色的樣貌，但請放心，只要加入咖哩醬後就會化身平時熟悉的模樣，讓整體風味更香醇。

5. 中濃醬

▲咖哩 。（圖／女子學提供）

▲中濃醬的質地介在豬排醬與伍司特醬中間，拿來加在咖哩裡面最為合適

份量：1-2茶匙

什麼時候放：咖哩完成後，加入使其融化

第五樣「中濃醬」，大家可能比較陌生，不過說穿了它其實就是介在豬排醬與伍司特醬中間的一種醬汁，在日本超市經常可以看見放在一起販售。中濃醬本身由醬油、薑、蒜、丁香等香料和蔬果濃縮，因此能夠為咖哩增色不少亮點。有時候不小心失手倒太多水時，也可以加入些中濃醬急救，立刻讓它恢復濃郁美味！

編輯悄悄話：平時中濃醬也可以作為日式炒麵、炸物沾醬

6. 番茄汁

▲咖哩 。（圖／女子學提供）

▲喜歡番茄或是素食主義者，推薦可以試試看這種煮法喔！

份量：代替部分的水

什麼時候放：烹煮食材時加入

如果喜歡吃番茄紅醬的話，那麼你可以試試這個方法！在烹煮食材時，將 100％無鹽的番茄汁代替加水，有點像是在煮羅宋湯的概念。不喜歡酸味太濃厚的人，則可以加入些許的水調合，接著再加入咖哩後充份攪拌，就能夠得到一鍋酸甜恰到好處的濃郁版咖哩。在沒胃口時來上一碗，也輕鬆完食也沒問題。

編輯悄悄話：因為咖哩醬很難溶於番茄汁裡，所以攪拌的步驟顯得格外重要！

7. 磨碎的蘋果泥

▲咖哩 。（圖／女子學提供）

▲加入蘋果泥後的咖哩非常香甜，是小朋友最喜歡的口味

份量：約 1/2

什麼時候放：等咖哩醬融化後，一併拌入

加入蘋果，也是煮咖哩中常見的一種撇步，和巧克力的原理相同，適當地甜味能夠使得咖哩的風味更將順口，也會讓豬肉的口感更加軟嫩，尤其是蘋果還有獨特的果香，這也是為什麼許多咖哩塊本身的調味成分裡都會有蘋果。如果覺得要磨成蘋果泥麻煩的話，也可以使用蘋果汁代替喔！

8. 清酒或啤酒

▲咖哩 。（圖／女子學提供）

份量：適量

什麼時候放：待食材加水煮沸後，加入一同烹調

最後編輯再提供一個「大人味」的咖哩，便是在翻炒完配料、加入水煮沸後，加入少許的 10％ 的清酒或啤酒一起烹調，讓配料軟化的同時，也將酒裡的甜味和苦味同時釋放，解膩又有豐富層次的成熟味道就這樣誕生了！

看了這麼多種烹煮咖哩時加入的「小秘訣」，可以發現要使咖哩好吃的不二法門就是嘗試利用不同味覺上的調味，豐富原先的層次感，也一併綜合本身的鹹味與膩味。下次煮咖哩時不妨試試看喔！

部分資料來源：日本樂天

文／女子學　圖／Pinterest、日本樂天

延伸閱讀：

每個人心中都有一個「咖哩味」：特搜 8 家咖哩地圖：當咖哩遇上 XX 就是真愛

用 XX 滷雞腿就是絕配！5 種料理的「化學作用」，一秒讓主婦晉升主廚！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 咖哩, 巧克力, 隱藏版, 秘訣
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

ET Fashion

推薦閱讀

談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人

談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中

奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中

夾髮夾是小學生、珍珠項鍊是阿嬤戴的？5樣讓男生超困惑的女生飾品 彩妝師分享3 Tips救救妳的乾唇　唇況再糟都能變身激美唇 畫面太有愛網友都融化　日本推特爆紅「IKEA鯊魚家族」生活照療癒人心 一招變美／李冰冰46歲依舊活成少女　抗老祕訣竟是每天必吃一種水果 日本星巴克夢幻聖誕新品！「草莓蛋糕星冰樂」果粒融化奶油超欠喝 日清推「泡麵專用叉」左右手版本超貼心　128度彎角湯裡的渣渣也不放過 女明星搶著曬！寶格麗跨界合作攜手Alexander Wang打造限量聯名包款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面