8個讓咖哩變更好吃的「隱藏版」秘訣　你可以試試加入黑咖啡粉

咖哩是廚藝初學者最好入門的料理，同時也是忙碌雙薪家庭的晚餐好幫手，只需要簡單準備幾種材料：馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥、肉類，稍微煎炒過後，加入蓋過食材的水煮沸，再拌入咖哩醬拌煮，一鍋料好味美的咖哩即可澎湃上桌！

然而，想要做出稍稍不同口味的特色咖哩，你只需要這幾項秘密武器，斟酌加入後，會發現因為「它們」，咖哩的風味被提升至另一個層次，旁人吃了，也一定大讚你的廚藝技術躍進至另一個水準階層。

1. 巧克力





▲巧克力的苦甜能夠綜合辛辣感，豐富味覺的層次感

份量：約 2-3 條巧克力棒

什麼時候放：咖哩完成後，放入已事先融化的巧克力

在挑選咖哩塊時，許多人會習慣挑選口味較不單調的「微辣」口味，但有時候部分家中成員不吃辣，容易造成烹調時的兩難，這時候可以適時地加入「巧克力」，利用其甜味綜合辛辣的味覺，也可以提升整體的層次。另外，使用香甜的牛奶巧克力和 % 數較高黑巧克力，所呈現的風味也會不太一樣，可以都試試看哪個比較符合自己口味！

2. 即溶黑咖啡粉





▲不喜歡肉味太重的話，試試加入咖啡粉來解膩

份量：2-3茶匙

什麼時候放：咖哩完成後，加入使其融化

巧克力是很多人都聽過的妙招，但加黑咖啡粉，編輯倒是第一次聽說！極溶咖啡粉的取得非常容易，只需要加 1-2 匙，便能夠馬上感覺到風味上的不同。添入咖啡粉的咖哩，不僅能夠增添香味和苦味，還可以使得咖哩中較膩口的「肉味」消失。

編輯悄悄話：建議加入至多 3 匙，否則苦味太突出會掩蓋咖哩本身的香氣喔！

3. 糖／蜂蜜





▲一點點的蜂蜜和糖，能夠讓咖哩嚐起來更順口溫潤

份量：3-4大湯匙

什麼時候放：咖哩完成後，加入使其融化

第三個「糖」想必是很多主婦在作菜時都會添加的法寶吧！加入一點點甜味，反而能夠讓料理不死鹹，增添風味。尤其是咖哩本身帶有的辛辣感，糖能夠使其口感便得圓潤豐富，有些人也會使用蜂蜜達到相同的效果，更多了一分滑順香醇。

4. 紅葡萄酒





▲紅酒的苦味和澀味剛好可以互補咖哩所沒有的部分，因此兩者加在一起相當合拍

份量：烹飪原料時要添加的水總量的 30-40％

什麼時候放：烹飪食材時，與水調合後一起加入

沒錯，妳沒看錯，第四個小秘訣就是加入「紅葡萄酒」！雖然聽起來有點難想像，不過實際烹煮後會發現，葡萄的酸度和澀味能夠恰好地在咖哩中所扮演著重要角色。不過要注意的是加入的時機，不若上述三樣是和咖哩醬同時拌入，紅酒是要在加水時，以比例約為 6：4〈水：紅酒〉調配。一開始加入時會使得鍋內呈現紫紅色的樣貌，但請放心，只要加入咖哩醬後就會化身平時熟悉的模樣，讓整體風味更香醇。

5. 中濃醬





▲中濃醬的質地介在豬排醬與伍司特醬中間，拿來加在咖哩裡面最為合適

份量：1-2茶匙

什麼時候放：咖哩完成後，加入使其融化

第五樣「中濃醬」，大家可能比較陌生，不過說穿了它其實就是介在豬排醬與伍司特醬中間的一種醬汁，在日本超市經常可以看見放在一起販售。中濃醬本身由醬油、薑、蒜、丁香等香料和蔬果濃縮，因此能夠為咖哩增色不少亮點。有時候不小心失手倒太多水時，也可以加入些中濃醬急救，立刻讓它恢復濃郁美味！

編輯悄悄話：平時中濃醬也可以作為日式炒麵、炸物沾醬

6. 番茄汁





▲喜歡番茄或是素食主義者，推薦可以試試看這種煮法喔！

份量：代替部分的水

什麼時候放：烹煮食材時加入

如果喜歡吃番茄紅醬的話，那麼你可以試試這個方法！在烹煮食材時，將 100％無鹽的番茄汁代替加水，有點像是在煮羅宋湯的概念。不喜歡酸味太濃厚的人，則可以加入些許的水調合，接著再加入咖哩後充份攪拌，就能夠得到一鍋酸甜恰到好處的濃郁版咖哩。在沒胃口時來上一碗，也輕鬆完食也沒問題。

編輯悄悄話：因為咖哩醬很難溶於番茄汁裡，所以攪拌的步驟顯得格外重要！

7. 磨碎的蘋果泥





▲加入蘋果泥後的咖哩非常香甜，是小朋友最喜歡的口味

份量：約 1/2

什麼時候放：等咖哩醬融化後，一併拌入

加入蘋果，也是煮咖哩中常見的一種撇步，和巧克力的原理相同，適當地甜味能夠使得咖哩的風味更將順口，也會讓豬肉的口感更加軟嫩，尤其是蘋果還有獨特的果香，這也是為什麼許多咖哩塊本身的調味成分裡都會有蘋果。如果覺得要磨成蘋果泥麻煩的話，也可以使用蘋果汁代替喔！

8. 清酒或啤酒





份量：適量

什麼時候放：待食材加水煮沸後，加入一同烹調

最後編輯再提供一個「大人味」的咖哩，便是在翻炒完配料、加入水煮沸後，加入少許的 10％ 的清酒或啤酒一起烹調，讓配料軟化的同時，也將酒裡的甜味和苦味同時釋放，解膩又有豐富層次的成熟味道就這樣誕生了！

看了這麼多種烹煮咖哩時加入的「小秘訣」，可以發現要使咖哩好吃的不二法門就是嘗試利用不同味覺上的調味，豐富原先的層次感，也一併綜合本身的鹹味與膩味。下次煮咖哩時不妨試試看喔！

部分資料來源：日本樂天

文／女子學 圖／Pinterest、日本樂天

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