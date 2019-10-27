2019下半年IG曝光率最高的4樣時尚單品　洗版彎月LOGO還不知道太落伍

編輯／JJ

想尋找穿搭靈感時，多翻翻Instagram、看看國內外的時尚部落客總會讓人有意外的收穫！從喜歡的網路名人、穿搭客下手，並多利用品牌、商品的Hashtag ，不但能培養自己穿搭的功力，也能更加了解時下的流行趨勢，不知道大家最近有沒有發現幾樣IG標記數量非常多的時尚單品？如果還不知道可能就落伍了喔～

＃MARINE SERRE 彎月緊身上衣

自從Jennie PO出頭上的髮帶、Red Velvet 專輯造型出現這充滿彎月圖案的服裝，就越來越能在IG上發現彎月LOGO的蹤跡，原來這是來自新銳品牌MARINE SERRE，曾經受到老佛爺的大力讚賞，許多明星像是碧昂絲、韓女星等也都十分捧場。

▲（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@redvelvet.smtown）

關於 MARINE SERRE的入門單品，絕對就是一件滿版LOGO緊身上衣，貼身的造型相當性感，品牌識別度超高。

在 Instagram 查看這則貼文 T-Balla（@talalovesjudyyy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 23 日 下午 3:55 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Thriftwares（@thriftwares）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 24 日 下午 5:05 張貼

搭配的方式非常多元，高調單穿之外，許多穿搭客更喜歡將這件上衣當作內搭，就像是露出時髦袖套一樣。

在 Instagram 查看這則貼文 Anchyi Adorned - Fashion Inspo（@anchyi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 24 日 上午 10:26 張貼

＃Louis Vuitton Muti-Pochette Bag

相信大家在IG上也大肆被LV這款包給洗版了吧！三件組的活用性、實用性更高了，而且都能自由拆卸，變化度也很高，還是十分能裝的小包，許多女星都紛紛入手～

▲（圖／翻攝自IG@brittanyxavier）

▲（圖／翻攝自IG@molly_chiang）



粉色的背袋絕對能滿足各位的少女心！比起其他經典的款式，更注入了一股年輕活力感，今年若要買一款精品包，絕對就是它了。

▲（圖／翻攝自IG@jessica.syj、@milliebobbybrown）



＃Dior 漁夫帽

充滿復古感的Bucket Hat，也是許多時尚人士穿搭上經常運用到的單品，Dior 這款漁夫帽近期在IG上的曝光率就相當高。一面是低調的素色，另一面則是Dior的經典花紋，可帥氣、可氣質，且也不乏男生配戴，搭配網紗的款式則更能增添女人味。

在 Instagram 查看這則貼文 Dior Official（@dior）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 19 日 上午 11:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Alexandra Lapp（@alexandralapp_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 20 日 下午 11:38 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Black Box Concierge（@blackboxconcierge）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 7 日 上午 11:55 張貼

＃Maison Margiela Tabi shoes

說到Tabi shoes 分趾鞋，當然就要看到Maison Margiela 的經典皮革鞋款了！將大拇趾與其他趾頭分開的設計靈感來自於日本的忍者，或許一般人看著覺得奇怪，也不好駕馭。不過近期Tabi shoes 的人氣可是衝不停，尤其是韓妞、日妞們更是相當喜愛，現在也是一雙難求呢～

在 Instagram 查看這則貼文 다 솜（@__soming）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 24 日 下午 8:18 張貼

有靴款也有平底娃娃鞋款，從IG的標籤連出去，可以看到許多女孩們搭配，其實一點也不難，只要穿上這雙Tabi shoes就能輕鬆營造滿滿氣質，且讓人感到十分有品味。

在 Instagram 查看這則貼文 EEUN（@popoyehh）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 24 日 下午 7:57 張貼

另外也有布鞋的款式，讓男生、女生能更自由的搭配。

▲（圖／翻攝自IG@kjs__jun）

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