麵包控注意！日本4大名店現身信義區　70元吃到「天皇麵包」

▲新光三越信義新天地日本商品展集結4間知名麵包店。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

超喜歡麵包的各位請注意！新光三越信義新天地日本展，今年特別請來日本4大名店到場PK啦！包括元祖紅豆麵包「銀座木村屋」，還有大排長龍淺草名店「花月堂」，現在年輕人口中的話題名店「原宿LE SHINER」彩虹吐司，以及含有北海道十勝起起司的「熔岩厚片」，坐一趟捷運集好集滿，根本是麵包控的限時天堂啊！

新光三越信義的日本商品展已經邁入第9年，去年吸客16萬人次，今年主打年輕族群，以話題麵包與豐富的視覺陳設，讓民眾來「玩日本」，時間從10／25至11／11共18天，除了在A11 6樓信義劇場之外，在同棟4樓也有戶外屋台區，共約100個攤位，有20%都是初登場，涼爽天氣下愜意吃美食，想要來嚐鮮的民眾動作要快。

麵包名店包括銀座老店「木村屋」酒種紅豆麵包，以澎鬆柔軟外皮跟甜而不膩的內餡持續熱賣，廣受在地民眾喜愛，還成為日本天皇的御用麵包，而總是在淺草門市前大牌長龍，號稱比臉還大的「花月堂巨無霸菠蘿麵包」，據說連月薪嬌妻新垣結衣都有捧場。

▲銀座木村屋紅豆麵包，售價70元。

▲花月堂巨無霸菠蘿麵包，售價100元。

近期在IG掀起一陣打卡炫風的原宿彩虹起司專賣「LE SHINER」，則以鮮豔的彩虹起司製作吐司、熱狗等高顏值美食，在當地也相當熱門；喜歡北海道濃郁起司口味的民眾，「北海道十勝熔岩厚片」絕對合胃口，煎得香酥的吐司，加上調和出濃郁帶點鹹香的吐司滋味，咬下去還有咔滋聲超療癒。

▲LE SHINER彩虹起司吐司，售價150元，還有彩虹漸層氣泡飲，售價80元。

▲北海道十勝熔岩厚片，售價120元。

若想嚐鹹食的民眾，也可考慮北海道網走番屋的「特選醬燒牡蠣便當」，牡蠣香濃滋味搭配恰到好處的醬料，甜鹹平衡的口感搭配充滿海味的牡蠣，表現極佳，還有柔軟的玉子燒搭配，是限時才能嚐到的美味。

▲特選醬燒牡蠣便當，售價390元。

新光三越表示，今年日本商品展融入不少年輕元素，除了美食之外，也增加10攤玩樂攤位如撈金魚、套圈圈等，將吃與玩的祭典元素再發揮的得更立體，70元起就能吃美食，預計今年參觀人次會突破18萬人。