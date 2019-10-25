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王陽明鬆口小孩預產期！送紀念酒迎接新生命「長大一起喝」

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王陽明現身全球首間麥卡倫 Gallery隨性暢飲。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

全球首間麥卡倫 Gallery於25日華山文創園區正式開幕，邀請到剛升格當爸的藝人王陽明帥氣站台，談起品酒王陽明滔滔不絕，不過敏感問起小孩的性別則是瞬間沉默，俏皮回應，「我知道，但是不告訴你們。」

▲▼王陽明麥卡倫攝影展。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼王陽明麥卡倫攝影展。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼王陽明麥卡倫攝影展。（圖／記者徐斌慎攝）

▲王陽明出席麥卡倫攝影展，大聊私下飲酒習慣。（圖／記者徐斌慎攝）

王陽明與妻子蔡詩芸結婚四年，9月驚喜宣佈懷孕消息，如今則是當居家好男人陪著老婆待孕，此次頂著烈日出席麥卡倫全球首次攝影展，王陽明藏不住初為人父的喜悅，高興暢聊起麥卡倫的經典酒款，「麥卡倫有趣的地方就在酒款很多元，入門的有18年、20年，這次特別展出的的還有72年的創世紀水晶瓶。」

談到私下的小酌習慣，王陽明表示，「我很喜歡和朋友喝酒放鬆，最近的話一直跟鄭人碩喝，因為一起拍《海霧驚濤駭浪》，私下也是好兄弟，有空就小酌一下。」當然也沒忘記提及懷胎的老婆，「她本來就不喝酒，現在懷孕更不能喝，所以都是我幫她喝。」

▲▼王陽明麥卡倫攝影展。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼王陽明麥卡倫攝影展。（圖／記者徐斌慎攝）

▲王陽明透露小孩預產期在年底或是明年初，屆時會挑選年份紀念酒款。（圖／記者徐斌慎攝）

家庭事業兩得意的王陽明也透露，「小孩的預產期在年底或是明年初，可能會等寶寶出生再選一款年份酒款作紀念。」然而對性別則是保密到家，王陽明還逗趣的回應媒體，「我知道性別啊，先不告訴你們。」隨後也補充，「但是不管男孩還是女孩，以後都可以一起喝麥卡倫。」王陽明也不忘恩愛放閃一波，「最近在跟老婆選寶寶的嬰兒座椅。」不過會不會和老婆發生意見分歧？他立刻帥氣回答，「不會，我都以老婆為主。」

▲麥卡倫 。（圖／品牌提供）

▲麥卡倫 。（圖／品牌提供）

▲全球首間麥卡倫 Gallery選在台北華山，展出攝影與經典酒款。（圖／品牌提供）

全球首間麥卡倫 Gallery選在台北華山舉辦，至1月19日止，彙集了Steve McCurry、Martin Parr、Paolo Pellegrin、Mark Power、Gueorgui Pinkhassov和Alec Soth等六位攝影師的限量版藝術精品，從酒廠風土到建造材料蘊含各個時代風情，另外也有王陽明特別提到的，為了紀念新酒廠落成而創作的72年創世紀水晶瓶，有興趣的民眾也可以付費前往M Bar中鑑賞Reflexion、No.6、M Decanter、M Decanter Black高端奢華酒款。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

王陽明, 麥卡倫, Gallery, 威士忌, , 華山, 文創, 攝影
fashion.net

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