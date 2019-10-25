修杰楷台中砸15萬買「比利時愛馬仕」　霸氣：不用跟賈靜雯報備

記者張妤瑄／台北報導

比利時皇家皮具品牌DELVAUX有190年悠久歷史，還有「比利時愛馬仕」美譽。近年風靡南韓演藝圈，有「行走的衣架子」之稱的孔曉振、全智賢都紛紛背上，讓它在亞洲打開知名度，2015年登台時盛況空前，曾創下整間店包包全被掃光光、無包可賣的紀錄。

▲修杰楷、林逸欣為DELVAUX新光三越中港店開幕站台。（圖／品牌提供）



時隔四年，今（10／26）終於在台中大遠百開幕第二間店，品牌邀來修杰楷、林逸欣站台。修杰楷自爆出門前就對老婆賈靜雯打預防針：「今天沒空看妳的。」他透露今日瞄準男包，已經相中要價新台幣14萬7,100元的D-Off 24H海軍藍牛皮旅行包。

▲修杰楷想入手的René Magritte雷內馬格利特男包，售價NT$147,100元。（圖／品牌提供）



一出手就是10萬起跳，需不需要跟老婆報備？修杰楷回：「沒有需要報備。這方面自己決定。」連老婆的禮物也都是自己挑，不會先給賈靜雯過目，他驕傲表示：「因為我的時尚走在很前面。」他加碼爆料，反倒是賈靜雯會先給他過目，「因為她是天秤座，有時候真的會選擇障礙，這方面她還滿相信我的（眼光）。」

林逸欣現場則拉了一段小提琴，用搖滾版卡農歡慶DELVAUX新店開幕，平常對小包情有獨鍾的她，對男士小皮件很心動。還被修杰楷爆料：「她是我第一個看到女生有在用鈔票夾的。」出門精簡度連男生也驚呆。

▲修杰楷背瑪格麗特系列托特包（NT$121,900元）；林逸欣對小包情有獨鍾。（圖／品牌提供）



DELVAUX台中大遠百店開在1樓，15坪大的空間除有女士系列外，也展售完整男士系列商品，搶先開賣雷內馬格利特（René Magritte）系列男包，其在簡約俐落的設計中，蘊含許多馬格利特作品中的詼諧趣味與天馬行空風格，比如說在內襯融入經典的《Golconda》藍天白雲畫作，又或者是包身有《Le sorire du Daible》的鑰匙元素等。

▲DELVAUX台中大遠百店，內部空間約15坪大。（圖／品牌提供）



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此外，該店還推出全球僅有台中販售的台中限定包款，尊爵黑的Brilliant小提包，珐瑯烤漆包釦、Taiwan Exclusive字樣都是特殊細節。

▲台中限定包款，售價NT$163,900元。（圖／品牌提供）