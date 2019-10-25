fb ig video ETtoday search mobile

修杰楷台中砸15萬買「比利時愛馬仕」　霸氣：不用跟賈靜雯報備

> >

記者張妤瑄／台北報導

比利時皇家皮具品牌DELVAUX有190年悠久歷史，還有「比利時愛馬仕」美譽。近年風靡南韓演藝圈，有「行走的衣架子」之稱的孔曉振、全智賢都紛紛背上，讓它在亞洲打開知名度，2015年登台時盛況空前，曾創下整間店包包全被掃光光、無包可賣的紀錄。

▲▼DELVAUX新光三越中港店開幕。（圖／DELVAUX提供）

▲修杰楷、林逸欣為DELVAUX新光三越中港店開幕站台。（圖／品牌提供）

時隔四年，今（10／26）終於在台中大遠百開幕第二間店，品牌邀來修杰楷、林逸欣站台。修杰楷自爆出門前就對老婆賈靜雯打預防針：「今天沒空看妳的。」他透露今日瞄準男包，已經相中要價新台幣14萬7,100元的D-Off 24H海軍藍牛皮旅行包。

▲▼DELVAUX新光三越中港店開幕。（圖／DELVAUX提供）

▲▼賈靜雯出席DELVAUX René Magritte馬格利特系列展覽。（圖／DELVAUX提供）

▲修杰楷想入手的René Magritte雷內馬格利特男包，售價NT$147,100元。（圖／品牌提供）

一出手就是10萬起跳，需不需要跟老婆報備？修杰楷回：「沒有需要報備。這方面自己決定。」連老婆的禮物也都是自己挑，不會先給賈靜雯過目，他驕傲表示：「因為我的時尚走在很前面。」他加碼爆料，反倒是賈靜雯會先給他過目，「因為她是天秤座，有時候真的會選擇障礙，這方面她還滿相信我的（眼光）。」

林逸欣現場則拉了一段小提琴，用搖滾版卡農歡慶DELVAUX新店開幕，平常對小包情有獨鍾的她，對男士小皮件很心動。還被修杰楷爆料：「她是我第一個看到女生有在用鈔票夾的。」出門精簡度連男生也驚呆。

▲▼DELVAUX新光三越中港店開幕。（圖／DELVAUX提供）

▲▼DELVAUX新光三越中港店開幕。（圖／DELVAUX提供）

▲修杰楷背瑪格麗特系列托特包（NT$121,900元）；林逸欣對小包情有獨鍾。（圖／品牌提供）

DELVAUX台中大遠百店開在1樓，15坪大的空間除有女士系列外，也展售完整男士系列商品，搶先開賣雷內馬格利特（René Magritte）系列男包，其在簡約俐落的設計中，蘊含許多馬格利特作品中的詼諧趣味與天馬行空風格，比如說在內襯融入經典的《Golconda》藍天白雲畫作，又或者是包身有《Le sorire du Daible》的鑰匙元素等。

▲▼DELVAUX台中大遠百開幕。（圖／DELVAUX提供）

▲▼DELVAUX台中大遠百開幕。（圖／DELVAUX提供）

▲DELVAUX台中大遠百店，內部空間約15坪大。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

此外，該店還推出全球僅有台中販售的台中限定包款，尊爵黑的Brilliant小提包，珐瑯烤漆包釦、Taiwan Exclusive字樣都是特殊細節。

▲▼DELVAUX台中大遠百開幕。（圖／DELVAUX提供）

▲台中限定包款，售價NT$163,900元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

DELVAUX, 比利時愛馬仕, 修杰楷, 賈靜雯, 林逸欣, 台中, 台中大遠百, 雷內馬格利特, René Magritte
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

風．LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

風．LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

ET Fashion

推薦閱讀

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜

巴黎直擊／agnès b.為國民單品「開襟衫」辦展　抬頭看見超可愛巨無霸外套

巴黎直擊／agnès b.為國民單品「開襟衫」辦展　抬頭看見超可愛巨無霸外套

金鐘・妝髮／71歲張小燕是「時尚阿嬤」　大膽染「阿凡達藍色」超有戲

金鐘・妝髮／71歲張小燕是「時尚阿嬤」　大膽染「阿凡達藍色」超有戲

巴黎直擊／曾馨瑩跨海挺王陳彩霞　爆料人生第一顆鑽石是因「走夏姿秀」而得到 巴黎直擊／香奈兒打造浪漫天際線　Jennie露蠻腰耍辣、小松菜奈甜賞風景 金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器　三度入圍敲鐘野心旺　 巴黎直擊／李榮浩快看！楊丞琳賞LV購物清單都列好　點名最想買「文青感皮托特」　 巴黎直擊／agnès b.模特兒抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都能有法國文藝味 金鐘・紅毯／謝盈萱VERSACE帥西裝微露溝　「撞衫自己」好環保 巴黎直擊／蔡依林狂愛的丹寧「內褲」　春夏「開衩到腰」想駕馭難度超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面