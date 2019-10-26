南韓必喝香蕉牛奶推萬聖節限定　「南瓜＋地瓜」口味，太可愛韓妞IG狂打卡

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@binggraekorea

到了南韓旅遊必喝的Binggrae「香蕉牛奶」，從1974年就開始出產，可以說是大人、小孩們共同的回憶，先前就曾經推出過其他口味，像是柑橘、草莓、桑葚等等，這次為了迎接萬聖節的到來，Binggrae 盛大帶來「南瓜地瓜」口味！但是這款新口味只會販售到10／31萬聖節當天，非常「期間限定」的商品呢！

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胖胖的瓶身將原本招牌的香蕉牛奶綠色封膜換成了充滿萬聖節氣息的橘色，瓶身上則是用桃粉色印上了南瓜的臉，未免也太可愛了吧！口味也是十分應景的使用了南瓜＋地瓜，南瓜地瓜牛奶感覺起來是有些奇怪，不過在販賣的GS25超商卻已經準備要缺貨了，據說許多人買的時候架上都只剩一、兩瓶，看來大家都躍躍欲試！

在 Instagram 查看這則貼文 찬스의 투데이 디저트（@today_dessert）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 23 日 下午 9:45 張貼

外型這麼可愛，也難怪一開賣大家就紛紛打卡上傳，IG上一片洗版。

在 Instagram 查看這則貼文 오영현（@0_hyun_5）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 24 日 上午 6:20 張貼

不過經過廣大網友測試後，許多人都覺得不難喝，只不過口味稍嫌太甜，喝過一瓶就足矣，即使如此大家都還是想親自喝喝看呢。如果有剛好在南韓旅遊的朋友，別忘了去超商買一瓶來嘗鮮喔！

Binggrae香蕉牛奶的近期的話題熱度不減，前陣子才為配合新商品兒童版香蕉牛奶推出限時活動，抽777份「香蕉牛奶頭套」！戴起來的模樣很有趣，已經有非常多人打卡分享。雖然目前活動時間已經結束，但相信未來還是有機會能買到！

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