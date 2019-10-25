fb ig video ETtoday search mobile

吳姍儒買未來鑽石不靠男人　價格親民更環保

> >

▲珠寶公司JOY COLORi引進未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，吳姍儒擔任嘉賓。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

實驗室培育的未來鑽石（Lab Grown Diamond），正式進軍台灣！由珠寶公司JOY COLORi引進來自美國加州的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，以更環保、價更優、與開採鑽石無異的特點吸引消費者，吳姍儒今擔任嘉賓宣傳，聽到價格直言：「不用靠爸、不用等求婚，自己可以買！」

▲▼ 吳姍儒。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳姍儒認為未來鑽石環保且價格親切、（圖／記者徐文彬攝）

DIAMOND FOUNDRY投資的金主包括推動環保不遺餘力的好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、Google創始投資人Andy Bechtolsheim、Twitter創始人Evan Clark Williams、Facebook聯合創始人Andrew McCollum等，都認同世界第一個零碳排放鑽石品牌的理念。英國女星艾瑪華森（Emma Watson）曾戴著亮相表示：「是時候說真話和捍衛正確的東西了。」英國哈利王子妃梅根，也被目擊多次戴著DIAMOND FOUNDRY鑽戒，足見未來鑽石的流行悄悄蔓延。

▲▼DIAMOND FOUNDRY 。（圖／品牌提供）

▲英國女星艾瑪華森曾佩戴未來鑽石亮相。

▲▼DIAMOND FOUNDRY 。（圖／品牌提供）▲▼DIAMOND FOUNDRY 。（圖／品牌提供）

▲與梅根擁有的未來鑽石同款鑽戒（左），設計款華麗婚戒。（圖／品牌提供，以下同）

提及未來鑽石，第一個念頭是合成的？是假的？以上皆非，是科學家重塑地底環境，運用化學蒸氣沉積（CVD）技術，利用低壓礦囊、氣體、風能、太陽能與微波束培育鑽石裸礦，再接續開採鑽石相同的車工等製程，一顆真正鑽石於是誕生。

▲▼DIAMOND FOUNDRY 。（圖／品牌提供）

▲Diamond Foundry強調人工培育的未來鑽石與鑽石無異且更環保。

未來鑽石與開採鑽石無異，都具有4C等級供挑選，DIAMOND FOUNDRY提供超過40種車工鑽石，當中包括首度有冠部的公主切割鑽石；而價格比一般開採鑽石更親民，30分鑽戒約2萬多元起，1克拉鑽戒則從10萬元至18萬元不等，同時提供比利時的IGI、HRD證書、美國GCAL證書。正在崛起的未來鑽石是否在珠寶圈掀起革命，值得關注。

▲▼DIAMOND FOUNDRY 。（圖／品牌提供）

▲Diamond Foundry提供不同車工鑽石供選擇。

關鍵字：

吳姍儒, JOY COLORi, DIAMOND FOUNDRY
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

風．LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

風．LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

ET Fashion

推薦閱讀

連俞涵少女外表藏老靈魂　石頭控見MIDO彩石錶超合拍

連俞涵少女外表藏老靈魂　石頭控見MIDO彩石錶超合拍

345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆來了！地表最貴　4位幸運兒收到肯定尖叫

345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆來了！地表最貴　4位幸運兒收到肯定尖叫

CK錶不生產了　Swatch集團斬22年情

CK錶不生產了　Swatch集團斬22年情

威爾史密斯愛漂亮　戴34萬雅典表趴趴走 謝金燕拿美金包發大財　美國百億富婆穿整套 楊謹華眼冒愛心不為老公　時髦鏡框讓她翻白眼都可愛　 傳奇噴火戰機來台時程神秘低調　IWC：停留時間縮短、無公開活動 Tiffany推高檔「玩具」　撲克牌遊戲組要價96,000元 Melody朝聖倫敦Fendi Café　一出手11萬鑽戒洩貴婦身分 廖曉喬戴百萬Chaumet鑽石耳環　美美搭日本高檔火車

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面