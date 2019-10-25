吳姍儒買未來鑽石不靠男人　價格親民更環保

▲珠寶公司JOY COLORi引進未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，吳姍儒擔任嘉賓。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

實驗室培育的未來鑽石（Lab Grown Diamond），正式進軍台灣！由珠寶公司JOY COLORi引進來自美國加州的未來鑽石品牌DIAMOND FOUNDRY，以更環保、價更優、與開採鑽石無異的特點吸引消費者，吳姍儒今擔任嘉賓宣傳，聽到價格直言：「不用靠爸、不用等求婚，自己可以買！」

▲吳姍儒認為未來鑽石環保且價格親切、（圖／記者徐文彬攝）

DIAMOND FOUNDRY投資的金主包括推動環保不遺餘力的好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、Google創始投資人Andy Bechtolsheim、Twitter創始人Evan Clark Williams、Facebook聯合創始人Andrew McCollum等，都認同世界第一個零碳排放鑽石品牌的理念。英國女星艾瑪華森（Emma Watson）曾戴著亮相表示：「是時候說真話和捍衛正確的東西了。」英國哈利王子妃梅根，也被目擊多次戴著DIAMOND FOUNDRY鑽戒，足見未來鑽石的流行悄悄蔓延。

▲英國女星艾瑪華森曾佩戴未來鑽石亮相。

▲與梅根擁有的未來鑽石同款鑽戒（左），設計款華麗婚戒。（圖／品牌提供，以下同）

提及未來鑽石，第一個念頭是合成的？是假的？以上皆非，是科學家重塑地底環境，運用化學蒸氣沉積（CVD）技術，利用低壓礦囊、氣體、風能、太陽能與微波束培育鑽石裸礦，再接續開採鑽石相同的車工等製程，一顆真正鑽石於是誕生。

▲Diamond Foundry強調人工培育的未來鑽石與鑽石無異且更環保。

未來鑽石與開採鑽石無異，都具有4C等級供挑選，DIAMOND FOUNDRY提供超過40種車工鑽石，當中包括首度有冠部的公主切割鑽石；而價格比一般開採鑽石更親民，30分鑽戒約2萬多元起，1克拉鑽戒則從10萬元至18萬元不等，同時提供比利時的IGI、HRD證書、美國GCAL證書。正在崛起的未來鑽石是否在珠寶圈掀起革命，值得關注。

▲Diamond Foundry提供不同車工鑽石供選擇。