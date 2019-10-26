LIFE・經典／帶來希望的建築　南投紙教堂為需求而強韌

▲位於南投，由日本著名建築師坂茂設計的紙教堂。（圖／翻攝南投紙教堂官方粉絲頁、台南市美術館官方粉絲頁、坂茂建築師官方網站，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

南投921大震的驚天巨響，今年適逢20周年，對於災後重建來說，20年一點也不長，甚至還要更久，阪神大地震災後為撫慰受難者而設置的「1・17希望之燈」，近期舉行分燈儀式，其火苗被運往台灣，作為紀念活動，連帶讓這間2005年從日本移建到台灣的「紙教堂」再受到矚目。

紙教堂的設計師為出生於日本東京的坂茂，他在2014年贏得普立茲克建築獎，也是當代公認的人道設計建築師，他總是為被自然災害重創的人們，提供如志工般的建築，他所設計的建築是為了改善社會，為需求而建，並深入世界人道救援的行列。

基於這樣的理念，他的建築總是從自然原始的材料作為發想，竹子、泥土與紙板或織物，在1986年他經手Alato展覽會場策畫，看到大量捲布紙管被丟棄，覺得不捨，於是開始研究紙管做為建築結構的可行性，是日後他設計紙教堂的契機，阪神大地震時，他使用紙來重建教堂，作為過渡的精神聚所，除了在日本，他在紐西蘭基督城也為地震的災民蓋了一棟。

質樸是坂茂的個人風格，因為要回歸自然、且為了需求而建，實驗性的冒險也成為他的理念之一，他曾分別在紐約、加利福尼亞和東京，用貨櫃和紙管搭建展覽空間，不但容易拆解，工業風的建築外型，讓整個建築呈現出素淨典雅的風範，兼具用途與美感，且拆除之後不會給人類與自然造成更多負擔。

相較於其他知名建築師，總是想蓋一棟能傳世知名的建築作品，坂茂則有另一種想法，或許作品很重要，但對一般大眾能派得上用場的建築則更有貢獻，他設計的紙管屋避難所，直接幫助盧安達內戰而產生的200萬難民，居無定所的慘況。

石砌的建築並非一定能永恆，紙做的房子也不一定脆弱不堪，只要符合人們的需求，這建築才真正擁有靈魂。

南投的紙教堂採用59根、直徑33公分的紙管排列成橢圓形，搭配鋼製面板圍繞，面板上則以透明聚碳酸酯浪板覆蓋，白天光線會透過浪板進入帳篷，夜晚則會透出室內燈光，呈現溫暖的光暈，跟其他坂茂的暫時性作品一樣，紙教堂易於拆組，所以可從日本移至南投埔里，再度提供給人們希望與平靜的聚所。

坂茂在台的另一個建築，便是2018年剛落成的台南市美術館，白色外型與交疊的層次設計引發許多矚目，在古蹟密度最高的中西區，有種現代與古老相映成趣的對比風格。