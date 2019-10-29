太敬業！Gaga「泡冰浴」10分鐘消疲勞　為求每場演唱會完美演出

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@ladygaga

國際巨星Lady Gaga近期正在舉辦密集的演出，才剛籌備完個人美妝品牌告一段落，同時還要準備表演的節目，肯定是身心俱疲！最近Lady Gaga 便在Instagram上透露自己演出前「泡冰浴」的習慣，照片中她泡在冰塊水中，從表情可以感受到非常冰，但這也都是為了能呈現更完美的狀態，讓粉絲們既心疼又佩服～

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Lady Gaga在貼文中表示，她的show routine （演出例行公事）：泡冰塊水5～10分鐘、泡熱水20分鐘，然後再穿著包著冰袋的壓力服20分鐘。

其實這種「泡冰浴」、冷熱交替的方式，是許多運動員用來緩解身體疲勞的方式之一，想想Lady Gaga演出的活動量有多大，近期的演唱會甚至密集到每隔1～3天就有一場，身體承受的負擔令人難以想像，所以利用這種物理方式來緩解身體肌肉酸楚，才能讓每場演出都呈現最佳狀態！

在 Instagram 查看這則貼文 Lady Gaga（@ladygaga）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 20 日 下午 2:33 張貼

浸在冰浴中（大約攝氏10度～15度）時，會讓血管收縮，能夠鎮定發炎的肌肉，減緩酸楚的感覺；而泡熱水時血管則會擴張，透過快速改變身體溫度，讓血流速度加快，促進血液循環，將充足的養分與氧氣帶往身體各處，所以身體就能靠自己「恢復」得更快。

且當身體處於寒冷的氣溫下，為了維持人體溫度會燃燒相當多的能量、熱量，像是在南韓相當火紅的「液態氮-140度冷凍減肥法」，據說三分鐘就能燃燒800卡路里，不過減肥還是需要搭配飲食與運動，這類型的低溫治療法主要目的還是緩解疲勞喔！許多運動員也會利用這個方法來進行物理治療～

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