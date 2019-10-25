RMK聖誕限定推All in One彩妝盒　附贈可愛化妝包和玩偶吊飾

▲RMK今年聖誕彩妝系列按慣例推出All in One彩妝盤，迷你底妝組更加入最新上市美肌粉霜。（圖、影／記者張毓容攝製）

記者張毓容／台北報導

各大美妝品牌正如火如荼推出聖誕節限定系列，而每年都會跟藝術家攜手合作的RMK聖誕彩妝系列也即將於11月陸續登場，今年同樣推出了一盒就能搞定全臉妝容的All in One彩妝盒組，迷你底妝組更加入了上個月才上市的最新美肌粉霜，還沒入手的粉絲建議就從這組下手，最新底妝和經典底妝一次擁有。

RMK今年的聖誕彩妝系列找來西班牙插畫藝術家Idoia Montero攜手合作，以其獨特的插畫風格打造產品外觀設計和隨附化妝包，化妝包上更有一個可拆卸式的可愛小玩偶，可掛在化妝包上，也可取下自由吊在任意包上，猶如額外賺到一個小吊飾。

▲RMK 藝術家玩色組，NT$3,300（Illustration ©2019 Idoia Montero）。（圖／記者張毓容攝）



推出多功能彩妝盒組幾乎已變成RMK每年聖誕限定系列的一種慣例，今年的彩彩妝盒組合同樣包括了底妝、眼妝、頰彩、唇彩全都有，甚至還有迷你睫毛膏、眼線筆，真的是一盤就能搞定全臉妝容。

上層包含了3色眼影、淡粉紅色調的蜜粉、2色眼頰彩、迷你睫毛膏和迷你粉撲、眼影刷；下層則有4色唇彩，包含3色口紅和清透護唇霜、迷你眼線筆和腮紅刷。輕巧好攜帶的大小，在家用OK，出外旅行更是方便，帶這一盤就夠了！

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▲RMK 藝術家底粧組，NT$3,100（Illustration ©2019 Idoia Montero）。（圖／品牌提供）



今年同樣也有全套人氣底妝品的迷你底妝組，除了納入如RMK隔離霜、修色乳霜、亮采棒等經典人氣商品迷你版，就連今年9月才剛推出的最新粉底「水凝美肌粉霜」也收錄其中，讓你從妝前、校色、粉底到打亮都不錯過。

▲RMK 誘光水感唇蜜，#EX-08，NT$800；RMK 誘光蜜唇采，#EX-05，NT$800；RMK 誘光潤唇釉，#04，NT$900（Illustration ©2019 Idoia Montero）。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



除了2大超值限定組合外，RMK也全新推出了3款充滿浪漫節慶感的新唇彩，包含了能打造豐潤水嫩唇的玫瑰色水感唇蜜；能增添華麗亮澤感的黑醋栗紅棕色調蜜唇采和添加美容油、能讓雙唇透出自然紅潤血色的潤唇釉。

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