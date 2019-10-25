fb ig video ETtoday search mobile

RMK聖誕限定推All in One彩妝盒　附贈可愛化妝包和玩偶吊飾

> >

▲RMK聖誕限定推All in One彩妝盒。（圖／記者張毓容攝）

▲RMK今年聖誕彩妝系列按慣例推出All in One彩妝盤，迷你底妝組更加入最新上市美肌粉霜。（圖、影／記者張毓容攝製）

記者張毓容／台北報導

各大美妝品牌正如火如荼推出聖誕節限定系列，而每年都會跟藝術家攜手合作的RMK聖誕彩妝系列也即將於11月陸續登場，今年同樣推出了一盒就能搞定全臉妝容的All in One彩妝盒組，迷你底妝組更加入了上個月才上市的最新美肌粉霜，還沒入手的粉絲建議就從這組下手，最新底妝和經典底妝一次擁有。

RMK今年的聖誕彩妝系列找來西班牙插畫藝術家Idoia Montero攜手合作，以其獨特的插畫風格打造產品外觀設計和隨附化妝包，化妝包上更有一個可拆卸式的可愛小玩偶，可掛在化妝包上，也可取下自由吊在任意包上，猶如額外賺到一個小吊飾。

▲RMK聖誕限定推All in One彩妝盒。（圖／記者張毓容攝）

▲RMK聖誕限定推All in One彩妝盒。（圖／記者張毓容攝）

▲RMK 藝術家玩色組，NT$3,300（Illustration ©2019 Idoia Montero）。（圖／記者張毓容攝）

推出多功能彩妝盒組幾乎已變成RMK每年聖誕限定系列的一種慣例，今年的彩彩妝盒組合同樣包括了底妝、眼妝、頰彩、唇彩全都有，甚至還有迷你睫毛膏、眼線筆，真的是一盤就能搞定全臉妝容。

上層包含了3色眼影、淡粉紅色調的蜜粉、2色眼頰彩、迷你睫毛膏和迷你粉撲、眼影刷；下層則有4色唇彩，包含3色口紅和清透護唇霜、迷你眼線筆和腮紅刷。輕巧好攜帶的大小，在家用OK，出外旅行更是方便，帶這一盤就夠了！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲RMK聖誕限定推All in One彩妝盒。（圖／記者張毓容攝）

▲RMK 藝術家底粧組，NT$3,100（Illustration ©2019 Idoia Montero）。（圖／品牌提供）

今年同樣也有全套人氣底妝品的迷你底妝組，除了納入如RMK隔離霜、修色乳霜、亮采棒等經典人氣商品迷你版，就連今年9月才剛推出的最新粉底「水凝美肌粉霜」也收錄其中，讓你從妝前、校色、粉底到打亮都不錯過。

▲RMK聖誕限定推All in One彩妝盒。（圖／記者張毓容攝）

▲RMK聖誕限定推All in One彩妝盒。（圖／記者張毓容攝）

▲RMK 誘光水感唇蜜，#EX-08，NT$800；RMK 誘光蜜唇采，#EX-05，NT$800；RMK 誘光潤唇釉，#04，NT$900（Illustration ©2019 Idoia Montero）。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

除了2大超值限定組合外，RMK也全新推出了3款充滿浪漫節慶感的新唇彩，包含了能打造豐潤水嫩唇的玫瑰色水感唇蜜；能增添華麗亮澤感的黑醋栗紅棕色調蜜唇采和添加美容油、能讓雙唇透出自然紅潤血色的潤唇釉。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

聖誕限定, 聖誕節, 聖誕彩妝, RMK, 彩妝盤, 組合, 底妝, 唇彩
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

風．LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

風．LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

ET Fashion

推薦閱讀

最不講道理的4大星座！金牛不給你機會、摩羯：我才是對的

最不講道理的4大星座！金牛不給你機會、摩羯：我才是對的

從後面擠的人根本是控制狂！從「擠牙膏」方式看潛在個性

從後面擠的人根本是控制狂！從「擠牙膏」方式看潛在個性

全心全意討好婆家　當心妳正經歷人生「小媳婦期」

全心全意討好婆家　當心妳正經歷人生「小媳婦期」

韓藝瑟零贅肉美背「小蝴蝶」現形　完全看不出38歲了 安海瑟威挺巨肚女神光狂炸　奶油色套裝＋紅唇根本「地表最美孕婦」 超神奇！把棉被從哆啦A夢背上塞進去　立馬變可愛巨型娃娃 情侶旅行超考驗　想當個好旅伴，4點一定要做到！　 情侶吵架必看！「 一句話」就能讓爭執平息，感受同理心 最有才的貓奴！用專業P圖技巧創造「食物裡的喵喵」，可愛搞笑後勁很強 做好拉伸運動幫你擺脫肌肉腿　簡單3招再也不怕粗蘿蔔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面