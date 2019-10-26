Celvoke聖誕限定推「南瓜栗子派」彩妝盤　橘黃紅棕色調美到不行

▲「南瓜色霸主」Celvoke聖誕彩妝系列以溫暖濃郁的橘黃紅棕色調打造，勢必再掀一波南瓜栗子色風潮。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

以一支熱賣到缺貨、排隊一年才買得到的絕美南瓜色唇膏#09掀起南瓜色熱潮的日本美妝品牌Celvoke，近兩年來風靡全日本，人氣夯到不行。而今年聖誕限定彩妝系列Celvoke更以溫暖濃郁的橘黃紅棕色調，打造全新濕潤如霜、細緻如粉的獨特質地彩妝盤，搭配同色系的彩妝霜盤和全新3色唇膏，勢必再掀起一波南瓜栗子色風潮。

▲Celvoke 玩色絲緞光耶誕限定盤，NT$2,100；雖是粉質質地，但延展性極佳。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



將Celvoke超人氣彩妝霜化為粉質質地的全新彩妝盤「玩色絲緞光耶誕限定盤」，濕潤細緻的粉質一抹如霜狀，接觸肌膚即化為粉狀，不僅顯色度高且延展性極佳，可濃郁飽和，也可輕薄暈染，一盤就可以讓眼睛、臉頰、唇部閃耀細緻的金屬絲緞光澤。猶如南瓜栗子派甜點般的濃郁繽紛4色，全都是實用又百搭的橘黃紅棕色調。

▲Celvoke 玩色彩妝霜耶誕限定盤，NT$2,100。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



眼唇頰都可使用的經典人氣商品彩妝霜，也同步推出同色系的「玩色彩妝霜耶誕限定盤」，輕輕塗抹便可呈現從肌膚透出的自然紅潤色彩與水潤光澤，可多次疊擦增加顯色度外，也可與「玩色絲緞光耶誕限定盤」互相搭配使用。

▲Celvoke 玩色訂製唇膏，NT$1,150；由上至下為EX07、EX06、EX05。（圖／記者張毓容攝）



而以南瓜色唇膏帶起高人氣的玩色訂製唇膏，特別從人氣唇色中，調製出3種懷舊復古的玩心色彩，包含了帶點紫調的木苺色EX05、猶如胡蘿蔔般的明亮嫩橘色EX06和薑黃色EX07。

柔軟滑順的質地，添加保養精華油，除了有霧面唇彩的飽和發光更有水潤唇彩的透光感，呈現半霧半光的絕妙妝感，更能完美撫平唇紋。

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