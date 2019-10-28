蒙娜麗莎躍上Swatch改戴面具　法皇后變藍髮超狂

▲Swatch X Lourve羅浮宮系列錶款登台開賣。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

變裝迅速的Swatch，錶盤有「世界上最小畫布」的美名，今年與法國羅浮宮合作的聯名系列，讓錶迷驚喜連連，因羅浮宮畫作何其多，究竟哪幅名畫躍上錶，令人期待。近期登台亮相的新作答案揭曉，是大眾熟知的《蒙娜麗莎》（Mona Lisa），但蒙娜麗莎在Swatch上，竟然戴起橘色面具了！

▲Swatch蒙娜麗莎錶（左）2,850元，邱比特錶2,500元。

今年是義大利天才李奧納多·達文西（Leonardo da Vinci）逝世500周年，Swatch特別與羅浮宮合作發表《LISA MASQUEE》蒙娜麗莎腕錶，面盤「YLOUVRE」字樣代表YOU和LOUVRE（你和羅浮宮），錶帶上的蒙娜麗莎則戴著面具，更顯俏皮；而論可愛，誰能贏得了愛神邱比特？義大利畫家圭多·雷尼（Guido Reni）名作《誘拐海倫》畫面中右下方的邱比特，成為聯名錶主角，他手指的方向正是心形圖案的日期窗，而代表5時的數字恰好落在他的手臂上，像極了刺青，符合他的叛逆性格。

▲Swatch與羅浮宮聯名推出了一王一后套組，分別為法國國王亨利四世與其皇后瑪麗·德麥地奇。

Swatch同時發表一王一后套組，選擇畫家法蘭斯‧波虞爾伯斯二世（Frans Pourbus the Younger）所繪的法國國王亨利四世（Henri IV）與其皇后瑪麗·德·麥地奇（Marie de Medici）畫像，但Swatch替他們改造型，國王改戴紅框眼鏡、皇后變藍色頭髮，成為皇室最前衛的一對。

▲Swatch亨利四世腕錶（左）2,850元，皇后瑪麗·德麥地奇錶2,500元。

同屬Swatch集團的Rado（雷達表），則邀當代女性設計師為錶款注入藝術氣息，推出6款真我超薄系列設計限量錶。已在台亮相為西班牙設計師Inma Bermudez打造的多切割面藍寶石水晶面盤錶款，反映出她擅長的瓷器作品風格；與英國設計師Bethan Gray聯手的錶款則加入鉚釘元素，搭配層次分明的灰色扇形區分出12道空間的面盤，讓人見識Rado不只有文青風，也能很搖滾。

▲Rado與Inma Bermúdez合作的True Thinline GEM Limited Edition星鑽限量腕，77,700元。（圖／Rado提供，以下同）

▲Rado True Thinline Studs Limited Edition真我超薄系列限量鉚釘腕錶，57,500元。