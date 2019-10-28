鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

▲Qeelin品牌摯友肖戰佩戴Bo Bo貓熊項鍊露出燦爛笑容。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

28歲大陸男星肖戰因在陸劇《陳情令》中飾演魏無羨，和王一博飾演的藍忘機有一段「腐味」濃厚的兄弟情而爆紅，他的古裝美男子扮像吸睛，換回時裝也是迷妹們眼中的「鮮肉」。高人氣的他受華人珠寶品牌Qeelin邀請，擔任品牌摯友，他戴上品牌招牌的Bo Bo熊貓系列項鍊拍形象照露出陽光般的笑容，讓粉絲都融化了，紛紛留言：「可以變成你胸前的Bo Bo嗎？」

▲Bo Bo 18K白金鑲鑽吊墜（左）370,200元，超人造型Bo Bo吊墜643,800元。

肖戰穿牛仔外套與白T恤，疊戴經典鑲鑽Bobo與超人造型Bobo兩款貓熊項鍊，以及Wulu牛皮手環，展現鄰家男孩的清新氣息；轉身套上黑西裝，佩戴葫蘆造型Wulu 18K白金鑲鑽小型鏤空項鍊與縞瑪瑙款，又是另一種斯文優雅風格。他表示Qeelin將中國傳統元素與現代藝術結合碰撞出新火花，令他著迷不已。

▲肖戰穿西裝搭配Wulu項鍊展現優雅風範。

男士巧搭珠寶的確格外吸引人，各品牌不約而同增加男性珠寶品項，伯爵（PIAGET）經典Possession系列專為男性設計的手環、戒指，即是與腕錶容易搭配的時髦配件，若想讓層次豐富一些，可將手環與與腕錶疊戴。

▲伯爵Possession系列戒指與手環，是男士佩戴腕錶外的新選擇。（圖／翻攝PIAGET IG）