萌系家居雜貨正夯！2大藥妝品牌推「卡娜赫拉、三麗鷗」換購活動

▲日藥本舖、康是美分別找來「三麗鷗」、「卡娜赫拉」合作推出滿額加價購商品。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

不管你是美樂蒂、雙子星kikilala粉絲，還是卡娜赫拉的小動物迷，現在都可以直衝藥妝店了！日系藥妝店「日藥本舖」與台系藥妝店「康是美」皆瞄準國人近來喜歡換購實用性高的居家雜貨商品，分別與2大人氣卡通明星推出消費滿額換購商品，讓粉絲不必慢慢集點，只要一次消費滿額就能將心愛商品帶回家。

▲日藥本舖與三麗鷗合作推出「SANRIO X ECONECO 夢幻野餐輕旅行」系列。

日本連鎖藥妝店「日藥本舖」歡慶八週年，於10月31日至12月1日週年慶期間，除了有百大商品加1元多一件等眾多折扣優惠活動外，更特別與三麗鷗合作推出「SANRIO X ECONECO 夢幻野餐輕旅行」系列加價購，共有4款獨家商品，由ECONECO日本超人氣原創畫家繪子貓老師親筆繪製，以粉嫩療癒系的美樂蒂、雙子星kikilala為做主角，重新打造新風貌，再加入ECONECO的獨角獸Unita、北極熊Soft Souffle及兔子Epi，一起在彩虹雲端的城堡開派對的歡樂模樣。

▲「SANRIO X ECONECO 夢幻野餐輕旅行」加價購買系列共有帳篷、收納包、玻璃瓶和晴雨傘等4款商品。

本次換購聯名系列共推出4款商品，分別為「浪漫好時光晴雨傘」、「療癒帶著走玻璃瓶」、「陪我環遊世界收納包」、「夢幻野餐不怕曬帳篷」，只要於活動期間單筆消費滿588元，即可用288～888元換購一款商品。

▲康是美「卡娜赫拉的小動物～共度療癒時光」換購活動第一波及第二波換購商品。

不讓日系藥妝專美於前，「康是美」再度找上日本人氣貼圖「卡娜赫拉的小動物」合作，自10月30日至12月24日推出「卡娜赫拉的小動物～共度療癒時光」換購活動，共推出14款可愛兼實用的居家小物，並分4階段推出換購，只要單筆消費滿388元，即可加價199～1,499元換購一款商品。

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▲康是美「卡娜赫拉的小動物～共度療癒時光」換購活動第三波換購商品。

本次以居家、旅行2大重點設計商品，以粉紅兔兔與P助為主角。居家用品部分有首次推出「療癒沙發」、適合上班族和小家庭方便簡單使用又多功能料理的「幸福便利鍋」、陪伴渡過療癒時光「暖暖杯」等；而旅行部份，則推出全台限量7,000個「20吋行李箱」，還有坐飛機最需要「紓壓兩用枕」與超大容量的「大口收納包」等，讓傻萌可愛的粉紅兔兔、P助陪大家度過美好時光。

▲康是美「卡娜赫拉的小動物～共度療癒時光」換購活動第四波換購商品。



康是美「共度療癒時光」四波開賣商品：



第一波10月30日~11月05日(換購商品：毛茸茸手提袋、大口收納包、好心情帆布袋)；

第二波11月6日~11月19日(換購商品：暖暖杯、療癒沙發、幸福便利鍋)；

第三波11月20日~12月03日(換購商品：旋轉收納盒、紓壓兩用枕、行李箱)；

第四波12月4日~12月24日(換購商品：保溫杯、萬用杯)

活動期間（2019/10/30～12/24）於康是美全台門市以及康是美eShop、yahoo超級商城、蝦皮通路，凡單筆消費滿388元，即可以199元至1499元不等的金額加價購買商品乙件。(單筆發票金額滿388元可加購乙個、滿776元可加購兩個，以此類推。數量有限，售完為止)

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