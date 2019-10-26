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英國梨與小蒼蘭推午夜藍限量版　Jo Malone聖誕系列超迷人　

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▲Jo Malone聖誕系列推出眾多品項，美到讓人選擇障礙。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Jo Malone的聖誕限定就像開啟魔幻香氛的神秘世界，今年推出限量新香-玫瑰與星玉蘭，兩者結合散發出迷人氣息，柔軟的花香搭配午夜蘭碰撞奢華金色的標籤，每一次噴灑香氣，就像是施展魔法般神奇。

▲▼英國梨與小蒼蘭推午夜藍限量版 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲超美的午夜藍配色，好有聖誕氣氛。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

品牌最受歡迎的英國梨與小蒼蘭，推出午夜藍聖誕限量包裝，神秘的午夜藍綴上星光閃耀般的金緻感，美到讓人好想收藏。

▲▼英國梨與小蒼蘭推午夜藍限量版 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲限定禮盒設計也別具新意。

首次推出的英國梨與小蒼蘭藤枝擴香，首次推出聖誕限定配色，午夜藍搭配湖水綠，與耀眼星空金相互呼應，在一年中最幸福的季節，讓每個角落，都能沉浸在微醺的梨香，融合小蒼蘭淡雅香氣。
▲▼英國梨與小蒼蘭推午夜藍限量版 。（圖／品牌提供）

▲魔幻香氛 聖誕限量系列 倒數日曆 ，16,000元。

每年備受期待的聖誕倒數月曆，今年也不缺席，24 份魔法驚喜香氛小禮，從迷人的古龍水到盛裝最受歡迎香氣的居室和誘人的迷你版沐浴與身體系列，應有盡有，今年聖誕獨家商品， 包含甜杏與馬卡龍迷你香氛蠟燭、絲絨玫瑰與烏木芳醇迷你淋浴油、焚香與火屑迷你香氛蠟燭等，每一扇門都為您帶來無窮的驚喜樂趣。


▲▼英國梨與小蒼蘭推午夜藍限量版 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲聖誕限定玫瑰與星玉蘭古龍水，100ml，5,200元。

Jo Malone魔幻香氛聖誕全系列，即將於11/1日全面上市，從迷人的古龍水、豐富的沐浴與身 體系列及奢華的居室禮品應有盡有，快來為你心愛的朋友或自己尋找一款別出心裁的聖誕禮物吧！

▲▼英國梨與小蒼蘭推午夜藍限量版 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲沐浴凝膠旅行禮盒，4,550元。

▲▼英國梨與小蒼蘭推午夜藍限量版 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲英國梨與小蒼蘭禮盒，4,560元。

▲▼英國梨與小蒼蘭推午夜藍限量版 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲聖誕吊飾禮盒，1,210元。 (12 月 1 日起販售)

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關鍵字：

jo malone, 香水, 聖誕限定
fashion.net

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