一招變美／李冰冰46歲依舊活成少女　抗老祕訣竟是每天必吃一種水果

▲李冰冰從緊實好身材到肌膚透亮彈潤的好肌膚，狀態甚至比許多年輕女孩好。(圖／翻攝李冰冰工作室微博）

記者張毓容／台北報導

身為雙冰女神之一的李冰冰，除了名字與范冰冰相似外，她們對於保養都很有自己的一套。今年已46歲的她，不僅有著穠纖合度的緊實好身材，一身肌膚也白皙透亮，臉蛋更是平滑緊緻、彈嫩的絲毫不見鬆弛感，狀態甚至比很多年輕女孩還好！簡直把自己活成少女的她曾公開自己每天都吃一種水果幫助抗衰老，加上長年堅持的保養守則，難怪越活越年輕。

▲李冰冰曾自曝自己每天都會吃百香果幫助抗衰老。(圖／翻攝李冰冰小紅書）

每天必吃百香果

她曾在社群平台上跟粉絲分享，自己抗衰老的秘密武器不是什麼貴婦級奢華保養品，而是百香果！她每天會吃5～6顆百香果，「百香水是個特別好的水果，它的維他命C含量多，胡蘿蔔素含量也多，最重要的是它能抗自由基，可以延緩衰老！」她更稱百香果是她生活上最重要的“保養品”「因為我是個特別容易著急上火的人，百香果可以幫助降火」，她更補充百香果還有幫助治療便秘的作用，還有助於舒緩失眠、經痛等作用。

她若為了活動或宣傳要飛到其他城市時，還會特地在手機備忘錄上提醒自己不要忘了帶，還特別呼籲大家「記住，延緩衰老最重要的就是抗自由基，所以要堅持吃百香果喔！」而百香果除了直接切開挖來吃，她也推薦不愛吃酸的人，可以加點氣泡水或養樂多一起吃，也可以把百香果加到水瓶裡，邊喝水邊吃百香果。

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▲素顏肌膚也無瑕疵的她，就算再忙再累也堅持一定要卸完妝才睡覺。(圖／翻攝李冰冰微博）

保養不偷懶，沒卸妝絕不睡覺

現代人誰不忙碌，而身為女星日程更是繁忙，但李冰冰說自己很重視護膚細節，即使再忙再累，睡前也一定會卸好妝、做好保養，更透露至今為止，她從來不曾沒卸妝就睡覺。身為乾性肌的她，只要時間允許每天都會敷一片面膜，更常會利用行程間的乘車或搭機的時間敷臉，無論多忙，都要抓出時間好好堅持保養。

▲她還很重視從身體內部開始保養，堅持每天運動。(圖／翻攝李冰冰微博）

運動、喝水是最好的內在保養



她不只認真做好護膚保養，連身體內在的保養也不忽視。除了保持健康的飲食習慣之外，她每天早上還會喝兩杯溫水，幫助排毒，而且堅持每天都運動，不論是跑步、做瑜伽或去健身房，透過運動能把壓力、不愉快都隨著汗水拋出去，「運動對身體十分有好處！」學瑜伽很多年的她更說過，不論多忙碌，每天都一定會擠出時間做瑜伽，還會搭配精油，「練習瑜伽也是一個淨化心靈的過程，會讓自己靜下心來，更能讓自己徹底放鬆。」

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