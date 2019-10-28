喬治傑生冠軍水壺可當花器　Tiffany小熊盤萌翻

▲HENNING KOPPEL不銹鋼水壺穩坐喬治傑生生活精品暢銷榜冠軍，10,100元。（圖／Georg Jensen提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌對美學講究，藝術氣息延伸至生活精品，好質感的杯、盤、或花器等成為居家亮點，GEORG JENSEN（喬治傑生）相對銀器更容易入手的不鏽鋼系列深受歡迎，長年穩居暢銷榜冠軍的款式，正是傳奇設計師Henning Koppel打造的Henning Koppel不鏽鋼水壺。

▲喬治傑生暢銷榜第二名為Panton Crash Tray不鏽鋼置物盤，9600元。

細長優雅的Henning Koppel不鏽鋼水壺是喬治傑生最具標誌性的經典之一，可用來裝水、作為花器或酒瓶都很適合；人氣緊追在後則是靈感源自抓皺紙再攤開的Panton Crash Tray不鏽鋼置物盤，最初於1988年以純銀材質登場，爾後推出親民版，除了具擺放小物的功能性，其獨特抓皺設計、鏡面拋光的處理成為居家存在感強烈的裝飾。

▲深受品味人士喜愛的喬治傑生Wine and Bar冷酒器（左）5,000元，醒酒瓶5,000元。

INE and BAR吧台與酒器套組則吸引熱愛品酒人士，喬治傑生請瑞典建築大師 Thomas Sandell研究設計注酒器，同時推出冷酒器、醒酒瓶等搭配成套；近期也為喜好享用咖啡與茶的顧客，推出由斯德哥爾摩的雙人設計團隊伯納多與凱爾伯格公司所設計的Helix系列，內含咖啡保溫壺、保溫茶壺、糖罐、牛奶壺，以及PU皮革鑲嵌襯套包覆，展現工業美學風格。

▲喬治傑生推出由斯德哥爾摩的雙人設計團隊伯納多與凱爾伯格公司所設計的Helix系列咖啡與茶具組。

Tiffany & Co.的生活精品則是送禮的熱門選擇，品項一次滿足小孩與成人，款式包括充滿童趣的小熊與積木圖案骨瓷杯盤三件組、彷若Tiffany Logo紙杯造型卻是細緻的骨瓷對杯等，貴氣一些有瓷製金質塗層擺飾盤，同樣是功能與裝飾性兼具的作品。

▲Tiffany小熊與積木圖案骨瓷杯盤三件組，6,500元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲Tiffany Logo骨瓷杯兩件一組4,000元，瓷製金質塗層擺飾盤8,500元。