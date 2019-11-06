旅行只能帶一雙鞋？網首推它：「防水還踢不爛」每個人都穿過

▲如果旅行只能帶一雙鞋，Timberland的性能和外觀都成為首選。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

如果旅行只能帶一雙鞋，你會選擇鞋櫃中的哪一雙鞋？很多人應該會想到因經典黃靴走紅的品牌Timberland，上山下海都難不倒，影片中，主角就穿著「踢不爛」歷經一連串旅程，引發網友共鳴，成為收集旅行足跡的最佳單品。

▲Timberland不僅是一雙鞋，更是踢不爛陪伴一起冒險的過程。（圖／品牌提供）

這支描繪「穿著Timberland去旅行」的手繪影片，靈感就來源於旅行與生活，從主角開始冒險旅行，經歷嚴峻山林，即便一連串陡峭的路途曾經想過放棄，卻也收穫了旅行中意想不到的樂趣，曝光短時間內就引發網友共鳴，除了發揮鞋款的極致實穿性，更傳遞觀眾Timberland不僅是一雙鞋，也是有著Timberland陪伴一起冒險的過程。

▲Timberland經典的「黃靴」已經45歲了，這回最新推出的極致冬靴更進化為輕量、並保有經典防水性能。（圖／品牌提供）

其實Timberland經典的「黃靴」已經45歲了，很多人從年輕穿到老，原先是為了因應美國新罕布夏州當地多變的氣候環境，為伐木工人打造了防水耐用的靴子，而今時尚造型連潮人也愛不釋手，獨特防水性能上山下海都能一雙搞定。

最新登場的極致冬季系列，包括外套以及靴款讓防水性大升級，外觀上看，極致冬靴採用來自長期落實環境永續實踐的LWG（Leather Working Group）所認證的高規格防水皮革，靴底採用TimberGrip™大底技術，以生質基質橡膠成份製成，不僅具有出色的耐久性，其特製紋路更可提供絕佳抓地力，即便是在濕滑路面也能平穩行走，性能以及造型都得到巧妙發揮。

▲（依序）磨砂麥四吋靴NT$5,900；磨砂深紅六吋靴NT$6,900；外套採用100%回收再生纖維製作，NT$11,000。（圖／品牌提供）

在外套部分，最新的DryVent™科技，為衣著注入透氣及高防水特性，能夠在冬季中時刻保持乾燥，符合人體工學的剪裁及Thermore®智慧保溫棉內裡，搭配伸縮羅紋織法布料，保暖卻也十分舒適，同時面料以100%回收再生纖維製作，讓消費者多了一個環保上的購買理由，下次旅行就帶上它吧！

Timberland極致冬季全系列

http://bit.ly/2q6qQNx

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