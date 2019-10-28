最美節慶限定竟出自台灣插畫家！歐舒丹「夢想乳油木系列」報到

▲每逢聖誕佳節，歐舒丹就會推出令人愛不釋手的節慶限定。

記者曾怡嘉 / 台北報導

真正的聖誕老人不需要穿過煙囪現身，也不是住在遙遠的拉普蘭，他就在我們身邊。帶給我們生命中的所有美好與驚喜，最貴重且意義非凡的禮物，真正的聖誕老人就是自然大地。這位聖誕老人擁有飽滿充沛的活力，總是不停地帶來禮物，為我們的生活注入生命力，賦予我們美好的一切。

▲暖色調的夢想乳油木蜂蜜系列，包裝好吸睛。

L’OCCITANE 40多年來，始終相信這位聖誕老人的神奇力量，於普羅旺斯積極投入植物物種保育及維持生態多樣性，希望大地的恩惠，能持續不變，日復一日帶來美麗與獨特的自然環境，讓所有人皆能時時享有這份美好禮物，讓生活中的每一天都如同節慶般歡樂。

▲歐舒丹第一次和台灣插畫家合作，別具意義。

2019年L’OCCITANE夢想乳油木限量系列，全系列包裝設計出自於來自台灣的插畫家潘心屏之手，也是L’OCCITANE首度與台灣設計師合作全球發售的系列。藉由此次的合作，完美契合地捕捉大自然的美麗與獨特，潘心屏運用溫柔的筆觸，以擅長的童趣角度細細描繪出品牌長久堅持的美好承諾。

▲經典湛藍包裝，引起網友熱烈討論。

經典湛藍包裝的夢想乳油木系列、交織暖橙的夢想乳油木蜂蜜系列，讓聖誕佳節猶如彩虹般絢麗耀眼，融合乳油木的溫潤親膚，將美好心意封存裝進禮盒。集結廣受喜愛的乳油木護手霜、保濕身體霜、護唇膏等人氣明星商品，更首次推出乳油木潔手皂。

▲夢想乳油木護唇膏，12ml，400 元(限量)。

▲夢想乳油木護手霜，150ml，1,100元 (限量)。

▲夢想乳油木蜂蜜護手霜，30ml，400元(限量)。

▲夢想乳油木沐浴油，250ml，980元 (限量)。

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