享受現狀是主因　秒懂他忽冷忽熱的「4個」可能性

▲尚未確認關係前的忽冷忽熱，其實很折磨人。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

人家都說曖昧最美，但是曖昧了好一陣子，兩人之間的關係還沒個定數，總會讓一方有點心急，這時候會不小心放大他各種回應，也漸漸開始感受到忽冷忽熱，這時候該要繼續等，還是和他說清楚這層關係，如果目前感情正在卡關，或許可能是以下4種原因。

他也不明白自己想法

兩個人曖昧一陣子，心中其實都累積了一些美好與一些矛盾，或許他還沒走出前一段關係，要他認真面對兩人關係會有一種迷茫感，他非常了解你的好，但又怕不能勝任你的另一半，所以內心很矛盾，不自覺表現出忽冷忽熱的態度。

欲擒故縱的感情高手

有的男生想要掌控感情主導權，有時候他會利用忽冷忽熱的方式，讓你心癢難耐，雖然他對你也有好感，但是他就是想要你先表態，或許她比較沒有安全感，等確定你的心意後，他才能毫無保留的付出。

先把你當備胎

雖然他很欣賞你，但有些部分還是達不到他的要求，所以對於你們兩個的關係，他不主動也不拒絕，因為不擔心失去你，所以會把你的感受放在比較後面，但有時又會關心你，讓你離不開，讓人很難受。

享受目前狀態

他覺得現在的關係很好，享受著比朋友再好一點點的關係，所以你進一步，他就退一步，當你退一步，他又進一步。這時候你應該要把對他的需求感降低，或是冷凍一下關係，讓他覺得即便你沒有他，有可以過得很好，把注意力轉移到自己的興趣，別讓情緒跟著對方走，別被困在被選擇的位置中。

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