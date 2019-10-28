fb ig video ETtoday search mobile

享受現狀是主因　秒懂他忽冷忽熱的「4個」可能性

> >

▲▼秒懂他忽冷忽熱的「4個」可能性 。（圖／Unsplash）

▲尚未確認關係前的忽冷忽熱，其實很折磨人。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

人家都說曖昧最美，但是曖昧了好一陣子，兩人之間的關係還沒個定數，總會讓一方有點心急，這時候會不小心放大他各種回應，也漸漸開始感受到忽冷忽熱，這時候該要繼續等，還是和他說清楚這層關係，如果目前感情正在卡關，或許可能是以下4種原因。

他也不明白自己想法

兩個人曖昧一陣子，心中其實都累積了一些美好與一些矛盾，或許他還沒走出前一段關係，要他認真面對兩人關係會有一種迷茫感，他非常了解你的好，但又怕不能勝任你的另一半，所以內心很矛盾，不自覺表現出忽冷忽熱的態度。

▲▼秒懂他忽冷忽熱的「4個」可能性 。（圖／Unsplash）

欲擒故縱的感情高手

有的男生想要掌控感情主導權，有時候他會利用忽冷忽熱的方式，讓你心癢難耐，雖然他對你也有好感，但是他就是想要你先表態，或許她比較沒有安全感，等確定你的心意後，他才能毫無保留的付出。

▲▼秒懂他忽冷忽熱的「4個」可能性 。（圖／Unsplash）

先把你當備胎

雖然他很欣賞你，但有些部分還是達不到他的要求，所以對於你們兩個的關係，他不主動也不拒絕，因為不擔心失去你，所以會把你的感受放在比較後面，但有時又會關心你，讓你離不開，讓人很難受。

▲▼秒懂他忽冷忽熱的「4個」可能性 。（圖／Unsplash）

享受目前狀態

他覺得現在的關係很好，享受著比朋友再好一點點的關係，所以你進一步，他就退一步，當你退一步，他又進一步。這時候你應該要把對他的需求感降低，或是冷凍一下關係，讓他覺得即便你沒有他，有可以過得很好，把注意力轉移到自己的興趣，別讓情緒跟著對方走，別被困在被選擇的位置中。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

曖昧, 戀愛, 關係, 愛情
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

ET Fashion

推薦閱讀

坐著就能瘦！英國研究：看90分鐘恐怖片等於慢跑半小時

坐著就能瘦！英國研究：看90分鐘恐怖片等於慢跑半小時

8個讓咖哩變更好吃的「隱藏版」秘訣　你可以試試加入黑咖啡粉

8個讓咖哩變更好吃的「隱藏版」秘訣　你可以試試加入黑咖啡粉

劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板

劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開 牛爾老師帶逛跟著買！日本藥妝店必囤TOP 5　美肌BB霜一用就是10年 談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人 奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中 我不是髒亂，是聰明！　房間只剩一條路可走、椅背拿來放衣服　 減肥不吃晚餐　小心代謝變慢還易復胖！掌握4原則放心吃也不發胖 2019下半年IG曝光率最高的4樣時尚單品　洗版彎月LOGO還不知道太落伍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面