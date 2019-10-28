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劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板

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▲▼ 劉嘉玲 。（圖／微博）

▲劉嘉玲穿H&M與高級訂製服大師Giambattista Valli聯名洋裝，搭配愛馬仕粉色鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝劉嘉玲微博，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

劉嘉玲在娛樂圈、商界、時尚圈相當活躍，對於藝術圈也毫不陌生，日前到上海參加大陸藝術家周春芽於龍美術館西岸館舉辦的「東南形勝」個展，以行動力挺藝術圈好友。她身穿11月才會上市的H&M與高級訂製服大師Giambattista Valli聯名洋裝，搭配愛馬仕（Hermes）粉色鱷魚皮凱莉包，混搭平價與高端精品，再次露一手不凡的時尚品味。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／微博）

▲劉嘉玲整體穿搭被譏如大媽。

當天劉嘉玲所穿的黑色花朵裝飾雪紡蕾絲洋裝，出自夢幻與仙氣設計著稱的設計師Giambattista Valli與H&M合作的系列，台幣定價約6999元，她除了搭配愛馬仕鱷魚皮包，耳際也戴上花朵造型的珠寶耳環，呼應洋裝上的花朵圖案，雖然獲得多數網友讚美，但也有網友哀號「很有大媽feel，你平常不是這樣啊」！

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／微博）

▲劉嘉玲（左）收藏多幅周春芽的畫作。

很自在做自己的劉嘉玲，不受網友評論影響，怡然自得地欣賞周春芽於東南形勝展出近40年的繪畫創作，她因喜歡桃花而與周春芽的畫作結緣，曾為了一幅畫苦等2年。

關鍵字：

劉嘉玲, H&M, Giambattista Valli, 愛馬仕, Hermes, 周春芽
fashion.net

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