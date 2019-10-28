台灣肯德基雞米花少到哭！英國賣超巨雞米花桶，80顆吃到撐只要台幣235元

編輯／Emily

雞米花是肯德基的熱門產品之一，但就算點分享盒，份量還是非常少，常常一下就空了，完全吃不過癮。而英國肯德基竟然推出了一桶就有80顆雞米花的超大份量，而且價錢只要5.99英鎊（約新台幣235元）。目前只有在英國格拉斯哥的十家門市試賣，看了超級羨慕啊！真希望全球都趕快跟進，開賣超巨大雞米花桶。

▲80塊雞米花桶售價5.99英鎊（約新台幣235元）。（圖／翻攝自KFC粉絲專頁）

巨大雞米花桶廣告板被民眾目擊後，在網路上分享引起討論，雞米花愛好者期待又興奮，但也半信半疑。之後得到肯德基的官方回覆，證實真的有賣！但可惜的是，只會在英國格拉斯哥地區的十家門市試行，只賣到11月17號為止。

此款巨大雞米花桶，其實在去年10月就有限量登場，一推出就引起吃貨大暴動，今年也一樣限量推出，果然，再度引起粉絲熱烈討論。

▲廣告布條寫著80塊雞米花桶只要5.99英鎊。（圖／翻攝自twitter@TweetsOfHades）

▲廣告看板在宣傳巨大雞米花桶。（圖／翻攝自twitter@BlueLightAlarm）

這個雞米花桶不只份量驚人，價格也超佛心～在英國原本正常份量的雞米花一盒就要賣3.99英鎊（約新台幣157元），數量明顯少很多。而現在這個優惠，只需要5.99英鎊就能吃到一桶滿滿80顆的雞米花，適合2-4人一起共享，每個人都可以被雞米花塞到飽。

▲網友分享訂購雞米花桶的截圖。（圖／翻攝自hotukdeals.com）

▲吃到一半的雞米花桶。（圖／翻攝自hotukdeals.com）

台灣的雞米花小份39元、大份45元，之前有網友在dcard分享大份居然只有7顆雞米花！下面留言則回覆「買分享盒吃得比較爽」。台灣雞米花分享盒一盒129元，要是點兩盒258元，就比巨大雞米花桶（約新台幣235元）貴了23元，份量絕不會比80顆多。拜託台灣肯德基也來賣巨大雞米花桶吧！

之前繼光香香雞推出的雞皮小仙貝，也是嘴饞時可以一口接一口吃的炸物小點心。將雞胸皮去除脂肪後，裹粉油炸，做成一個個小方塊，像餅乾一樣方便吃。想吃雞相關的炸物，可以換個口味試試雞皮喔！

▲雞皮小仙貝。（圖／翻攝自繼光香香雞官網）

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