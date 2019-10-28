fb ig video ETtoday search mobile

台灣肯德基雞米花少到哭！英國賣超巨雞米花桶，80顆吃到撐只要台幣235元

> >

編輯／Emily　

雞米花是肯德基的熱門產品之一，但就算點分享盒，份量還是非常少，常常一下就空了，完全吃不過癮。而英國肯德基竟然推出了一桶就有80顆雞米花的超大份量，而且價錢只要5.99英鎊（約新台幣235元）。目前只有在英國格拉斯哥的十家門市試賣，看了超級羨慕啊！真希望全球都趕快跟進，開賣超巨大雞米花桶。

▲巨大雞米花桶。（圖／翻攝自hotukdeals.com）

▲80塊雞米花桶售價5.99英鎊（約新台幣235元）。（圖／翻攝自KFC粉絲專頁）

巨大雞米花桶廣告板被民眾目擊後，在網路上分享引起討論，雞米花愛好者期待又興奮，但也半信半疑。之後得到肯德基的官方回覆，證實真的有賣！但可惜的是，只會在英國格拉斯哥地區的十家門市試行，只賣到11月17號為止。

此款巨大雞米花桶，其實在去年10月就有限量登場，一推出就引起吃貨大暴動，今年也一樣限量推出，果然，再度引起粉絲熱烈討論。

▲巨大雞米花桶。（圖／翻攝自hotukdeals.com）

▲廣告布條寫著80塊雞米花桶只要5.99英鎊。（圖／翻攝自twitter@TweetsOfHades）

▲巨大雞米花桶。（圖／翻攝自hotukdeals.com）

▲廣告看板在宣傳巨大雞米花桶。（圖／翻攝自twitter@BlueLightAlarm）

這個雞米花桶不只份量驚人，價格也超佛心～在英國原本正常份量的雞米花一盒就要賣3.99英鎊（約新台幣157元），數量明顯少很多。而現在這個優惠，只需要5.99英鎊就能吃到一桶滿滿80顆的雞米花，適合2-4人一起共享，每個人都可以被雞米花塞到飽。

▲巨大雞米花桶。（圖／翻攝自hotukdeals.com）

▲網友分享訂購雞米花桶的截圖。（圖／翻攝自hotukdeals.com）

▲巨大雞米花桶。（圖／翻攝自hotukdeals.com）

▲吃到一半的雞米花桶。（圖／翻攝自hotukdeals.com）

台灣的雞米花小份39元、大份45元，之前有網友在dcard分享大份居然只有7顆雞米花！下面留言則回覆「買分享盒吃得比較爽」。台灣雞米花分享盒一盒129元，要是點兩盒258元，就比巨大雞米花桶（約新台幣235元）貴了23元，份量絕不會比80顆多。拜託台灣肯德基也來賣巨大雞米花桶吧！

之前繼光香香雞推出的雞皮小仙貝，也是嘴饞時可以一口接一口吃的炸物小點心。將雞胸皮去除脂肪後，裹粉油炸，做成一個個小方塊，像餅乾一樣方便吃。想吃雞相關的炸物，可以換個口味試試雞皮喔！

▲雞皮小仙貝。（圖／翻攝自繼光香香雞官網）

▲雞皮小仙貝。（圖／翻攝自繼光香香雞官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

肯德基, 雞米花, 炸雞, 美食, 速食, 便宜
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

ET Fashion

推薦閱讀

坐著就能瘦！英國研究：看90分鐘恐怖片等於慢跑半小時

坐著就能瘦！英國研究：看90分鐘恐怖片等於慢跑半小時

8個讓咖哩變更好吃的「隱藏版」秘訣　你可以試試加入黑咖啡粉

8個讓咖哩變更好吃的「隱藏版」秘訣　你可以試試加入黑咖啡粉

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

牛爾老師帶逛跟著買！日本藥妝店必囤TOP 5　美肌BB霜一用就是10年 談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人 劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板 奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中 我不是髒亂，是聰明！　房間只剩一條路可走、椅背拿來放衣服　 減肥不吃晚餐　小心代謝變慢還易復胖！掌握4原則放心吃也不發胖 2019下半年IG曝光率最高的4樣時尚單品　洗版彎月LOGO還不知道太落伍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面