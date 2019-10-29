AirPods戴久就髒髒的！果粉一定要知道的7個清潔小技巧

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

不論是通勤時、運動時、公共場合觀看影片或是需要一邊講電話一邊做事，現代人的生活幾乎不能少了「耳機」，也因為有線耳機的種種不方便之處，再加上iPhone 在6s之後將耳機孔與充電孔合而為一，無線藍芽耳機的需求越來越高。以AirPods為例子，許多人也發現無線耳機用久了很容易藏污納垢，該怎麼保持衛生與清潔，以下就一起來看看：

《清潔方法》

＃盡量避免牙籤、黏土

網路上可以看到很多人推薦用牙籤和黏土來配合清潔，容易卡髒污的揚聲器與麥克風網罩部分，可以用牙籤將髒污戳鬆、戳下來，接著用黏土把髒污沾出來。

不過！除非有把握能很細心，不然像牙籤這種尖銳物品，一不小心是有可能刮到表層、甚至弄壞網罩的，而黏土的部分，也要小心反而殘留在網罩中，變得更難清理。

＃容易骯髒的地方

耳機本身最容易髒的部分就是戴入耳朵的揚聲器與麥克風，除了有可能積藏耳垢之外，灰塵也是。

應該許多人都有遇過充電盒打開發現裡面很髒，被別人看到還會不好意思的情況吧？蓋子裡的收納槽平面上與蓋子上方，只要一卡灰塵就超明顯。

＃軟毛刷

一般來說都會建議使用一支軟毛牙刷（或是女孩們有小支乾淨的軟毛化妝刷），將髒汙的部分輕輕刷過一遍就會好很多了，但如果污垢已經是黏住的，可能就要用別的方式。

＃棉花棒

棉花棒可以深入充電槽，又不會刮傷內部，是相當好用的工具。

＃酒精＋乾淨不起毛絮的布

乾淨、不會起屑的布，像是眼鏡布就行，在上頭噴上一些酒精，先將外殼擦拭過一遍，等待酒精稍微揮發，再打開擦拭內部，接著就能清潔溜溜～

但是千萬不能直接將酒精噴在耳機上或是充電盒裡喔！

＃善用保護套

當然，要保持個人AirPods 乾淨，平常就要注意衛生，外殼的部分只要善用保護套，幾乎就不會弄髒了，現在漂亮精美、有創意的AirPods保護套相當多，挑選自己喜歡的還能當作造型。

＃養成日常清潔習慣

而充電槽內部與耳機，平常只要發現一點點髒汙就順手清掉了，有灰塵稍微撥一下也好，否則等到累積太多汙垢時就會很難清理。

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