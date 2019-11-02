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1秒惹怒親朋好友！　LINE「廢物貼圖」玩猜謎還被刺激食慾，閨蜜才能收啊

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▲LINE貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

▲LINE以食物為主題的廢物貼圖，用法很多元。（圖／翻攝LINE STORE，以下同）

編輯／借借

LINE貼圖說是千奇百怪不為過，在出手買貼圖之前，都會有「預設情境」的步驟，「這個用在老闆身上（可能是很認真的貼圖）」、「那款用來跟媽媽溝通（該不會是點菜的吧）」還有一些不明究理的作品，當然是來一秒惹怒好朋友用的啊！因為療癒人心的垃圾話就是只有閨蜜懂，這些好友限定的貼圖你中意哪一款呢？

AFK的茶葉蛋
這款由AFK製作的茶葉蛋主題，介紹文字只寫了「超級好吃的啦！」好吧真的很鬧，裡面有帶殼與剝殼的茶葉蛋形狀，讓我聯想到甲骨文的占卜...請問到底是要表達啥！

▲LINE貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

AFK的鮭魚
另一系列的鮭魚承襲了一樣的概念，就是鮭魚魚肉360度的寫真集！而且眼尖的你有發現第一行直排可能是同一塊嗎？！其實這篇也適合傳給老闆，告訴他「人為刀俎我為魚肉」的概念...居然還真的想到了梗（人的潛能真的可以開發）。

▲LINE貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

AFK的玉米餅乾
好的我知道看到現在你可能有點被惹怒了，因為我放了3種不同食材一樣的表現法！但你不覺得玉米餅乾的呈現方式比較活潑嗎？（揮手下降）

▲LINE貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

旋轉甜不辣的好想烤肉啊！
附上了各類烤肉產品的貼圖，連小技巧都給畫上了，能說他不用心嗎？加上各類食材吃進去的心聲，用法也相當多元（是嗎？）我現在能想到的就是想吃烤肉時拿來轟炸大家！一定會有人意志力薄弱的！

▲LINE貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

Allamapaca的點早餐
相較於之前的無厘頭，這貼圖真的是架構在實用上面的（令人感動），可以在30秒內不用打字完整點完菜，但如何一秒惹怒朋友跟同事呢？就是在他們沒答應的前提下，用這貼圖持續攻擊才行。

▲LINE貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

Gigno System Japan的真實版！珍奶
這幾年這世界都被台灣的珍珠奶茶淹沒惹～怎麼能不出一下珍珠奶茶表情包呢？只是珍奶要做出各種動作呈現不同情緒，確實不容易，那個「噗」圖我私下很喜歡，有點攻擊的味道（自我闡述）。

▲LINE貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

AFK的黑糖波霸珍珠！
最後，我們用真實到不行且不知其意的波霸珍珠結束這回合！

▲LINE貼圖。（圖／翻攝LINE STORE）

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關鍵字：

LINE, 貼圖, 廢物貼圖, 惹怒
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