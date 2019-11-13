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談戀愛狂吵架！「3大怨偶星座」水瓶 X 天蠍管不住只能分道揚鑣

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

完全陌生的兩個人能夠從相識到相戀，再經歷一連串磨合實屬不易，不過加入星座作為參考，又有哪些配對組合堪稱怨偶，整天有吵不完的架，以下上榜的你們要注意了！

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 射手座 X 巨蟹座

射手愛好自由已不是秘密，其實他們對感情的想法很隨性，更希望在一起之後依舊能夠保持雙方獨立狀態，要說射手花心卻也言過其實，進入戀愛之後射手會全心面對另一半，只是遇到了超級小劇場的巨蟹，任何表現都可能胡思亂想，總是會先入為主認為射手又在搞什麼鬼，當一個需要安全感，一個卻給不了，就容易發生磨合問題了。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 摩羯座 X 雙魚座

雙魚座天生就是為了愛情而活，他們的世界中排序第一的就是天馬行空的戀愛，當這些幻想無法在對方身上實現之時，就會開始懷疑感情是否有繼續下去的必要，然而遇上了現實主義者的摩羯，富有幹勁的他們以工作而活，不懂得甜言蜜語和經營感情往往成為兩人的致命傷。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 水瓶座 X 天蠍座

水瓶的捉摸不定在戀愛中總是成謎，他們追求的是心靈的自由，不過天蠍則是極有佔有慾，認為兩人在一起勢必要犧牲些什麼，這個想法絕對讓水瓶難以接受，可能在戀愛初期會盡力填補對方需求，不過到了後期，就會認為沒有必要，反而退回朋友會更加舒適。

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關鍵字：

星座, 運勢, 情侶, 戀愛, 愛情, 工作, 生活
fashion.net

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