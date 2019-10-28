2019秋冬流行髮色關鍵「絲絨霧感」！這2色免漂髮就能顯白又修小臉

▲今年秋冬不僅妝容強調絲絨霧感，連髮色也要有「絲絨感」才流行。（圖／翻攝IG@_ha._.rin、@e.na__bt）



記者張毓容／台北報導

連日來氣溫下降，讓人有感秋天真的來了，你的秋冬彩妝或許買好了，服裝也換季了，但你的髮型跟上了嗎？2019秋冬美妝界與髮型界前所未見的出現了共同的流行趨勢關鍵字－「絲絨質地」！不僅底妝、唇妝要絲絨霧感，今年秋冬髮色也要加上「絲絨感」才夠流行。

身受許多網紅、文青喜愛的台北質感髮廊「好剪才」創作總監Away指出，有著低調霧感卻不失光澤及飽和度的「絲絨午夜藍」及「絲絨粉銅色」就完全符合今年秋冬在美妝、髮型界吹起的「絲絨感」質地，將韓國明星最愛染的高調特殊色「藍色、粉色」做延伸改造，調配出既不用漂髮，又可以秀出低調絲絨飽和感的混血顯白髮色。

▲「絲絨午夜藍」是在深濃的湛藍色加入點煙燻灰色調，很襯膚白，散落髮絲更有類似陰影修容的效果。（圖／翻攝IG@_ha._.rin、@e.na__bt、@160.2h_）



性格氣質代表：絲絨午夜藍



在神秘幽韻的霧湛藍色中，混入帶煙燻感的沈靜灰色調，整體濃郁的冷色調氛圍，更能帶出個性又高雅的好氣質，透過閃著動態光澤的絲絨質地，讓整體髮型擺脫深髮色的沈重無趣感。Away更補充說明，午夜藍能透過深濃的色澤凸顯臉色潤白，散落在臉頰邊的深灰髮絲也能做到類似陰影修容的效果。

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▲融合粉色系和楓糖色系的「絲絨粉銅色」，帶點霓虹光暈色調，有著甜美又溫柔的優雅氣息。（圖／翻攝IG@94_j.a、@bit.boot_mujin、@jyongd）



柔美優雅代表：絲絨粉銅色



承襲過去受到眾多女性消費者喜愛的粉色、棕色系髮色，今年秋冬融入了絲絨感質地和霓虹光暈色調，再次進化延伸出介於溫暖柔和的楓糖暖色系和沈靜優雅的玫瑰粉冷色系之間的「絲絨粉銅色」，透過輕盈微飽和的古典色調，增加了髮絲表面的空氣感，不但高度顯白又能完美修小臉。

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