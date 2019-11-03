LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

▲現代人時常用LINE溝通，有些白目行為你踩雷了嗎？（圖／翻攝PAKUTASO、pixabay、unsplash、stocksnap，以下同）

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現代人有9成都試過用LINE、WhatsApp傳訊息，甚至連上班族溝通也相當常見，「訊息禮儀」變成一門討論，有些一般人常使用的開頭與跟回應，以前看起來還算合宜，現在則會給人一種越來越火的感覺，其實訊息的溝通技巧，與面對面談的方式沒有太大不同，只不過訊息無法表現情緒，用字還要更加斟酌。

以下是近期網友討論「LINE讓人一秒爆氣」的5種行為，有些真的讓人眼球很想上下運動才能紓解。

用「在嗎？」開頭，「嗯嗯」做回覆

用手機問人家在不在，本身就是一件非常奇怪的事（我不在的話是去哪裡？）若想問人家有沒有空，可以直接說明「我有一件事跟你討論，請有空再回覆我」、「這件事有點急，可以先跟你問一下嗎？」或者先把原因說出來，「下週的聚會你是否出席？有空時回我個簡訊」。

若想先熟絡一下再說出主題，開頭可以用問候語，避免用問句，而與人交談時也不要常常用「嗯嗯」兩字回應，這句話代表「你沒話說」、「想快點結束話題」、「沒什麼興趣」。

貼圖傳沒完

雖然LINE等通訊軟體靠的是貼圖而崛起，且一張圖確實可以表達很多情緒，但貼圖傳個沒完只會讓人覺得「煩不煩」、「所以你到底要說什麼？」連發3張已經是極限了。

轉貼網址沒解釋

想要將其他網路資訊分享給大家，不要只沒頭沒腦的轉貼網址，讓本來的好意變成翻白眼的行為，在下面說明一下為何想轉貼，不會多花你幾分鐘。

講一件事分好幾段

這種破碎的資訊會讓對方不懂你在幹麻，要的話就自己先消化，挑重點講，也好過一直傳零碎的資訊，不但一個一個跳出很惱人，真正想傳達的事情也讓人難以下嚥。

莫名被加進不熟的群組

如果想邀約的群組成員不熟，最好再邀請前先告知並徵得同意，不然就像強拉進別人家門一樣，讓人感覺反感。

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