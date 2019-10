名模床上背部全裸扮辣女巫　萬聖節造型玩很大

▲海蒂克隆綠髮搭配閃亮煙火裝很吸睛。(圖/翻攝heidiklum IG)

記者陳雅韻/綜合報導

萬聖節將於本周四登場,中外名人都趁周末先玩一波變裝,每年都玩很瘋的德國名模海蒂克隆(Heidi Klum),再度引領風騷,頂著一頭綠髮、臉部灑滿亮粉搭配亮片裝,與相同裝扮概念的老公一起跑趴;緊接著她又曬出頭戴Moschino巫師帽的裸背床照,老公湯姆考利茲(Tom Kaulitz)的手搭在她身上的放閃,看來萬聖節前夕,天天都有新花招。

▲海蒂克隆與老公在派對上玩親親。(圖/翻攝heidiklum IG)

曾經整身塗綠扮史瑞克老婆費歐娜的海蒂克隆,今年自稱是扮成煙火,穿著銀色洋裝展露名模窈窕身材,臉部與身體則塗滿亮片,老公也配合她裝扮變成亮片人,今年才舉辦婚禮的兩人仍沉浸在甜蜜氛圍中,跑趴不時玩親親。

▲戴著Moschino巫師帽的海蒂克背部全裸,老公手還搭在她身上放閃。(圖/翻攝heidiklum IG)

就算是在家也很有過節氣氛,裸背的海蒂克隆在床上戴著Moschino以經典恐怖電影為靈感的巫師帽,性感指數爆表。這頂尖帽子有不同標語款式,包「TRICK OR CHIC」(不時尚就搗蛋)、「THIS IS NOT A WITCH HAT」(這不是巫婆帽),Moschino搞怪不忘幽默。

▲Moschino萬聖節應景的巫師帽,上面的標語令人會心一笑。(圖/品牌提供)