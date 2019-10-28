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名模床上背部全裸扮辣女巫　萬聖節造型玩很大

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▲▼ 海蒂克隆。（圖／翻攝Hedi Klum IG）

▲海蒂克隆綠髮搭配閃亮煙火裝很吸睛。（圖／翻攝heidiklum IG）

記者陳雅韻／綜合報導

萬聖節將於本周四登場，中外名人都趁周末先玩一波變裝，每年都玩很瘋的德國名模海蒂克隆（Heidi Klum），再度引領風騷，頂著一頭綠髮、臉部灑滿亮粉搭配亮片裝，與相同裝扮概念的老公一起跑趴；緊接著她又曬出頭戴Moschino巫師帽的裸背床照，老公湯姆考利茲（Tom Kaulitz）的手搭在她身上的放閃，看來萬聖節前夕，天天都有新花招。

▲▼ 海蒂克隆。（圖／翻攝Hedi Klum IG）

▲海蒂克隆與老公在派對上玩親親。（圖／翻攝heidiklum IG）

曾經整身塗綠扮史瑞克老婆費歐娜的海蒂克隆，今年自稱是扮成煙火，穿著銀色洋裝展露名模窈窕身材，臉部與身體則塗滿亮片，老公也配合她裝扮變成亮片人，今年才舉辦婚禮的兩人仍沉浸在甜蜜氛圍中，跑趴不時玩親親。

▲▼ 海蒂克隆。（圖／翻攝Hedi Klum IG）

▲戴著Moschino巫師帽的海蒂克背部全裸，老公手還搭在她身上放閃。（圖／翻攝heidiklum IG）

就算是在家也很有過節氣氛，裸背的海蒂克隆在床上戴著Moschino以經典恐怖電影為靈感的巫師帽，性感指數爆表。這頂尖帽子有不同標語款式，包「TRICK OR CHIC」（不時尚就搗蛋）、「THIS IS NOT A WITCH HAT」（這不是巫婆帽），Moschino搞怪不忘幽默。

▲▼ 海蒂克隆。（圖／翻攝Hedi Klum IG）▲▼ 海蒂克隆。（圖／翻攝Hedi Klum IG）

▲Moschino萬聖節應景的巫師帽，上面的標語令人會心一笑。（圖／品牌提供）

關鍵字：

海蒂克隆, Heidi Klum, Moschino
fashion.net

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