睡醒就滑手機可能毀了你的一天！想贏過別人就靠這4種方法避免分心　

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

使用手機設定鬧鐘是再正常不過的事了，除了把手機當作鬧鐘之外，許多人也習慣把「滑手機」當作清晨醒腦的方式，然而你知道一起床就滑手機的行為，有可能毀了原本美好的一天嗎？睜開眼的第一秒就把自己當作海綿般不斷吸收資訊，毫不篩選通通接收，當大腦的力氣都拿來處理這些瑣事，遇到重要決策時就容易失去專業！

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＃大腦一天的力氣有限，能做出的正確決策也有限

一項最新研究表明，人在一天之中只能夠做出一定數量的明智選擇，在專注到某種程度之後則會陷入精神疲勞，導致犯錯、無法做出最佳的決策，也就是所謂「決策疲勞」。

醒來後第一件事就查看訊息、沒有目的的瀏覽，這時就已經開始在消耗大腦的力氣了，如果大腦在早上花越多力氣在處理沒必要的小事，那麼工作時就更有可能做出錯誤決定。

＃一早便承受「臉書抑鬱症」

「臉書抑鬱症」已經是很普遍的社會現象，不光是臉書、只要是社群軟體，都容易讓人將自己與別人秀出來「最好的一面」做比較，從而開始焦慮、分心、自我懷疑。如果從一早就開始承受這樣的焦慮與無奈心情，接下來的一天還能百分之百專注嗎？

＃練習早晨不用手機、不讓大腦分心的方法：

→改用傳統鬧鐘：

手機鬧鐘有貪睡、音量有限，常常按掉了也沒自覺，試試換成一個聲音超嚇人的傳統鬧鐘，以後再也不會賴床。

→只開啟重要訊息的通知：

像一些別人PO文、留言、按讚的通知，或是一些APP的推播，都不會是及時需要馬上知道的事情，這些通知都只會讓你分心，全都關掉也無傷大雅，只要確保手機還會響、長官的訊息看得到就好！

→提醒自己「有目的」才用手機：

不由自主地滑開手機「確認」，事實上就是大腦已經被你錯誤的習慣給誤導了，才會一直想要去看那些不重要的事情，練習在開手機之前提醒自己「我現在要用手機了」、「我要聯絡XXX」、「我要查XX資料」，讓自己有「自覺」的、有「目的」的使用手機。

→灰階運動：

國外盛行的「Go Gray Movement 灰階運動」，就是在提倡把手機調成灰階模式，減少色彩的刺激，能減少使用手機的慾望。

在 Instagram 查看這則貼文 Lady Gaga（@ladygaga）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 6 日 下午 9:54 張貼

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