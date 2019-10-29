《怪奇物語》第四季確認開拍！編劇透露Eleven回歸　播出時間、卡司搶先看

才剛看完最新一季的《怪奇物語 Stranger Things》，怪奇迷們應該等不及第四季了！第三季爆炸性的結局留下了許多未解之謎。Vogue打聽到了《怪奇物語Stranger Things》第 4 季卡司、故事發展和推測播出時間，究竟在今年戲劇性的最後一集之後，第四季會有什麼發展？





Q：《怪奇物語》會有第 4 季嗎？

有！在各方臆測三個月之後，Netflix官方確認會有第四季。影集編劇在Twitter感謝粉絲的耐心等待還鼓勵他們繼續保持好奇心直到新一季正式發布。不過，我們幾乎可以確認第四季將看的到Eleven回歸。

早在 2018 年接受採訪時，電影製作人Matt Duffer和Russ Duffer（達菲兄弟）就證實過，「肯定會有第 4 季」。最近一次接受採訪時，兄弟倆也分享了對第 4 季的興奮之情，以及想要拍攝的情節方向。他們更具體透露，「大綱已經出來了，現在只差填進細節。我們對於可能的走向感到非常興奮。再說一次，就像剛才說的，會跟這季（第 3 季）非常不同。」所以我們（幾乎）可以確定，我們將與伊萊雯一幫人重聚。

Q：《怪奇物語》第 4 季上線日期已經確認了？

Netflix 尚未確認正式上線的日期，但由於這個系列是不斷打破 Netflix 點閱率的傑出科幻影集，因此可以放心假設這家媒體串流龍頭很快就會給出日期，讓我們可以開始翹首盼望。



Q：卡司陣容呢？

第 3 季的結局簡直是雲霄飛車，許多角色悲慘的命運曲折看得我們心情七上八下。為了從奪心魔手上救下小伊，比利（戴克蒙哥馬利飾）犧牲了自己，想來下一季他不太可能再出現。霍金斯小鎮國慶日園遊會那天，被哈普暱稱為「斯米諾伏」的蘇聯科學家艾利斯博士（亞歷尤葛夫飾）死在蘇聯特工格里戈里（Andrey Ivchenko飾）槍下。此外，哈普本人（大衛哈伯飾）領到了本季最悲劇的便當，卻正好是下一季最有可能再次出現的角色，因為他雖然看似死了，在劇末彩蛋中提到的「美國人」卻暗示了回歸的可能。



除此之外，我們應該可以期待第 3 季的主要角色大多數會再出現，因為如果沒有他們，《怪奇物語》就不是《怪奇物語》了。所以，準備好與以下角色團聚吧：伊萊雯（Milly Bobby Brown米莉芭比布朗飾）、麥克（芬恩伍法德飾）、達斯汀（蓋頓馬塔拉佐飾）、路卡斯（凱勒布麥羅林飾）、麥克絲（莎蒂辛克飾）、威爾（諾亞許納普飾）、南西（娜塔麗雅戴爾飾）、強納森（查希頓）飾）、史帝夫（喬奇瑞飾）、羅萍（瑪雅霍克飾），當然還有喬絲（薇諾娜瑞德飾）。



Q：我們可以期望《怪奇物語》第 4 季有哪些發展？

第 3 季的最後一集留下十分傷感的餘韻，還有許多未結束的故事線：喬絲最終決定帶威爾和伊萊雯一起離開霍金斯小鎮，留下其餘的（前）霍金斯小隊員。在這樣的鋪陳之下，第 4 季可望在成員中挖掘出新的互動關係，包括遠距離友誼和遠距離戀情。最後一集也暗示我們可能會在堪察加看到更多關於俄羅斯和蘇聯實驗室的故事。



Q：什麼時候可以看到《怪奇物語》第 4 季預告片？

目前尚未開始拍攝，但從過去幾季來看，劇迷應該可以預期在第 4 季播出前至少兩個月就看到一部宣傳短片或全長預告。日前Netflix發布超前導預告片。

※編輯：Tiffany Leu | 來源：CNI |

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